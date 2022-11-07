台灣選舉 北加國民黨員成立後援會

與會人士呼籲，僑胞助力選舉。（記者張曼琳／攝影）

北加州僑學界為支持中國國民黨 候選人在台灣九合一選舉，成立競選後援會並在金山國父紀念館宣讀大會宣言。宣言中強調：「今年11月26 日將舉行的中華民國 九合一選舉，對中國國民黨與中華民國的未來，均是非常重要的關鍵性一戰。」多位黨委員呼籲僑胞為助力選舉，並對計畫回台助選的多位黨員進行授旗儀式，為九合一選舉助威。

楊子超、張人睿、周造昌、鍾維君、趙炳賢、于愛珍、楊昆山、李學英（左至右）均在大會發言。（記者張曼琳／攝影）

中國國民黨海外部副主任鍾維君，在5日中午大會中，批評總統蔡英文 在2018年高票當選後一時「盛氣凌人」，但其兩年執政成績「不及格」也未實現競選承諾，開出多個「空頭支票」還將司法立法行政，置之度外成為「寡頭政治、獨裁者」。鍾維君認為，因蔡英文施政不當，台灣「逐漸走向戰爭的邊緣」。

鍾維君表示，此前民進黨利用「反中保台」的口號，獲取不少青年支持，但時至今日「反中保台」將不再引起大家的興趣，反而「讓台灣變得更加危險」。同時，他十分看好國民黨台北市長候選人蔣萬安，稱其有「大將之風」，並透露台灣民調顯示國民黨有機會「大贏」。

鍾維君還表示，雖然目前還未出現當年韓國瑜刮起的「韓流雄風」的風向，但他仍對國民黨候選人抱有厚望。他指出，九合一選舉與總統大選略有不同，因為涉及地方選舉，需要戶籍證明。由於疫情很多僑胞2年都沒有機會回台，相信其中不少戶籍已經過期。他透露，本次九合一選舉回台「投票的人不見得多，但選擇回去助選的人還是不少。」

鍾維君在會上對計畫回台助選的多位黨員，進行授旗儀式。（記者張曼琳／攝影）

中評委張人睿對本次選舉的頗有自信：「22個縣市來講，4年前我們拿下了16席。所以我們這次在往前進，希望打出全壘打」，並表示「只有這樣中華民國才能有前途，才能有希望，」

他認為，民進黨已達至「天怒人怨」，並在此「呼喊有良知、有血性的」國民黨黨員和僑胞們，盡力參與到九合一選舉中，讓國民黨候選人「拿出一個漂亮的成績」。

張人睿宣讀的宣言內容表示：「值此中華民國憂患交侵的存亡時刻，我們誠摯籲請所有一切友我力量，精誠團結，摒棄個人的恩怨得失，上下一心，發揮沛然莫興的最大能量，支持中國國民黨侯選人赢得勝選，為中華民國永續發展，紮下穩固的根基，也讓我們澎洋的熱血為國魂再次激越！」

他強調：「唯有中國國民黨的勝選，才能帶領中華民國創造美好的遠景，邁向世界。

中國國民黨駐美總支部常委趙炳賢、李學英、于愛珍、楊昆山以及中評委楊子超、周造昌均在會上一一發言。趙炳賢表示，競選後援會的成立，無論是海外本黨同志，還是海外僑胞都帶來了鼓舞。