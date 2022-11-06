APAPA全國領袖峰會 尹氏莊園盛大舉行

APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與全國管理委員會（NGB）成員Joe Johal合影。（APAPA總部提供）

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）上月舉辦年度全國領袖峰會，地點位於APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）在瓦卡維爾（Vacaville）的「尹氏莊園」。來自波士頓、北卡羅來納州 、紐約、德州、夏威夷和猶他州近130名分會領袖與位於南加、北加的領袖齊聚一堂。

APAPA上月舉辦年度全國領袖峰會，地點位於APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）在瓦卡維爾（Vacaville）的「尹氏莊園」。（APAPA總部提供）

APAPA領袖團隊由全國執行總監Henry Chang和運營總監Charlotte Danielsson領導，他們在為期三天的峰會裡安排了一系列活動，讓分會領袖可以相互交流，並在各自分會團隊中進行協作。除團隊建設活動之外，峰會還邀請了來自各個領域的演講者和專家分享知識並引導討論，討論主題包括「傳播我們關於反對針對亞裔仇恨犯罪的意見」、「宣導在學校教授亞太裔歷史」、「與民選官員合作從頭開始建立分會實習專案」，以及組織全員大會和論壇。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）在台上分享。（APAPA總部提供）

特邀演講者包括活動人士Tecoy Porter Sr.牧師，他在薩克拉門托經營財富特許學校（Fortune Charter School）、前美國眾議員 Mike Honda、加州 參議員 Josh Newman、領導 APAPA 全國實習計畫 的Andrew Kim以及 YanCan Cook 的Martin Yan。

Henry Chang 表示：「作為一個基層非營利組織，我們必須為分會領袖提供合適的工具和資源，使他們能夠成功，因為他們對 APAPA 的使命而言至關重要。他們成功，我們也就成功。」

Charlotte Danielsson 表示，APAPA 重在建立關係，本次年度活動不僅能用勵志的演講者和資訊武裝我們的基層領袖，也為各位分會領袖提供了會面的絕佳空間，同時也讓他們有機會與彼此建立關係。

特別嘉賓還有全國管理委員會（NGB）成員 Henry Yin、Joe Johal和 Tony Lin，他們都是 APAPA 的領袖團隊成員以及 APAPA 的堅定擁護者。明年的峰會已在規畫中，屆時將由 APAPA 紐約分會主辦，在東岸舉行。

APAPA 是 501(c)3 非營利組織，總部位於薩克拉門托，在美國設有 42 個分會，使命是通過加強領導力和公民參與來發展亞太裔社區。