我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

APAPA全國領袖峰會 尹氏莊園盛大舉行

APAPA總部／供稿
APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與全國管理委員會（NGB）成員Joe Johal合影。（APAPA總部提供）
APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與全國管理委員會（NGB）成員Joe Johal合影。（APAPA總部提供）

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）上月舉辦年度全國領袖峰會，地點位於APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）在瓦卡維爾（Vacaville）的「尹氏莊園」。來自波士頓、北卡羅來納州、紐約、德州、夏威夷和猶他州近130名分會領袖與位於南加、北加的領袖齊聚一堂。

APAPA上月舉辦年度全國領袖峰會，地點位於APAPA共同創辦人尹集成（C.C....
APAPA上月舉辦年度全國領袖峰會，地點位於APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）在瓦卡維爾（Vacaville）的「尹氏莊園」。（APAPA總部提供）

APAPA領袖團隊由全國執行總監Henry Chang和運營總監Charlotte Danielsson領導，他們在為期三天的峰會裡安排了一系列活動，讓分會領袖可以相互交流，並在各自分會團隊中進行協作。除團隊建設活動之外，峰會還邀請了來自各個領域的演講者和專家分享知識並引導討論，討論主題包括「傳播我們關於反對針對亞裔仇恨犯罪的意見」、「宣導在學校教授亞太裔歷史」、「與民選官員合作從頭開始建立分會實習專案」，以及組織全員大會和論壇。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）在台上分享。（APAPA總部提供）
屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）在台上分享。（APAPA總部提供）

特邀演講者包括活動人士Tecoy Porter Sr.牧師，他在薩克拉門托經營財富特許學校（Fortune Charter School）、前美國眾議員 Mike Honda、加州參議員 Josh Newman、領導 APAPA 全國實習計畫的Andrew Kim以及 YanCan Cook 的Martin Yan。

Henry Chang 表示：「作為一個基層非營利組織，我們必須為分會領袖提供合適的工具和資源，使他們能夠成功，因為他們對 APAPA 的使命而言至關重要。他們成功，我們也就成功。」

Charlotte Danielsson 表示，APAPA 重在建立關係，本次年度活動不僅能用勵志的演講者和資訊武裝我們的基層領袖，也為各位分會領袖提供了會面的絕佳空間，同時也讓他們有機會與彼此建立關係。

特別嘉賓還有全國管理委員會（NGB）成員 Henry Yin、Joe Johal和 Tony Lin，他們都是 APAPA 的領袖團隊成員以及 APAPA 的堅定擁護者。明年的峰會已在規畫中，屆時將由 APAPA 紐約分會主辦，在東岸舉行。

APAPA 是 501(c)3 非營利組織，總部位於薩克拉門托，在美國設有 42 個分會，使命是通過加強領導力和公民參與來發展亞太裔社區。

北卡羅來納州 加州 實習計畫

上一則

楊安澤訪灣區：兩黨對立激化 應推中間路線

下一則

金山市長專欄／山歡迎大使計畫 服務擴大

延伸閱讀

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場
非營利組織拿錢不做事？ 司嘉怡擬立法加強市府撥款監管

非營利組織拿錢不做事？ 司嘉怡擬立法加強市府撥款監管
世界互聯網大會烏鎮峰會 11月9日登場

世界互聯網大會烏鎮峰會 11月9日登場
Fed這次會升2或3碼？鴿或鷹調？美股走勢6套劇本推演

Fed這次會升2或3碼？鴿或鷹調？美股走勢6套劇本推演
G20美日領導人可能舉行峰會 議題涵蓋兩岸問題

G20美日領導人可能舉行峰會 議題涵蓋兩岸問題

熱門新聞

好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
在Nelson被捕前5天，他還舉辦演唱會懷念徐麗麗。圖為演唱會售票網頁快照。（記者劉先進／翻攝）

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

2022-10-31 13:46
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵