金秋豐年花車嘉年華 沙加緬度州府廣場熱鬧滾滾

首府舉行金秋豐年花車嘉年華，熱鬧滾滾。（李元慶提供）

10月29日秋高氣爽，加州 首屆「金秋豐年花車嘉年華（Golden Harvest Parade and Festival）」遊行 在沙加緬度市中心州府廣場舉行，活動主題是「團結、和諧、和平（Unity, Harmony, Peace）」，旨在加強本地區各族裔的了解，尊重多元文化，慶祝金秋豐年。

加州首屆「金秋豐年花車嘉年華」遊行在沙加緬度市中心州府廣場舉行。（李元慶提供）

活動由Golden Harvest Parade組委會主辦，會長為蔣天農。組委會由各族裔代表20多人組成，張巍任主席，段煉負責遊行，Honey Lam分配攤位展台，Linda Ng和Krystal Wu組織繪畫寫作比賽，Jason Jong和汪俊敏召集舞台表演，錢曉莉（Lily Qian）負責媒體報導，Wendy Lin管理財務。

Golden Harvest Parade在2019年正式註冊為501 c3非盈利組織，籌畫活動已經多年，由於新冠疫情影響，延至今年才舉行。此活動不限於首府華人 ，社區其他族裔也都能參加，今年參加者有將近20個族裔社團。

「金秋豐年花車嘉年華」活動主題是「團結、和諧、和平」，旨在加強本地區各族裔的了解，尊重多元文化，慶祝金秋豐年。（李元慶提供）

遊行前，由非裔為主的樂隊Inside Story表演，接著由張巍開場致詞，接著是縣府Supervisor Don Nottoli代表縣府祝賀、市議員Katie Valenzuela代表市府祝賀，並宣布遊行開始。

遊行由Golden Harvest Parade組委會代表開道，East Ways Martial Arts舞獅隊隨後，在花車遊行隊伍裡，有拉丁裔、印第安人、日裔，瑤裔、越南裔、寮國裔、巴西舞隊、太平洋島嶼族裔， 亞太裔勞工會、Grant Drum Lines、北加州醫學院等。

還有首府著名的汽車博物館的老爺車、沙加緬度交通局Blue Bus、市消防局，縣警察局車輛，以及專程從洛杉磯趕來的律師劉風嵐的房車，為花車遊行活動增加了風采。華人春節聯歡會的長城花車、陝北腰鼓和多民族舞隊成為一道獨特的風景線。

沙加緬度交通局特地為此活動提供免費公共交通，其中又有CEO李波（Henry Li）代表公司捐款2000元。

工程師協會會長王東海、理事李昆建、長城中文學校副校長劉燕、理事Irene Wong帶領下，有20多位義工負責註冊登記、布置主席台、音響系統、管理交通等，Vivan Yan也帶領20多位高中生為遊行隊伍舉牌領隊。

首府春節聯歡會CNYCA的花車遊行，在主席竇寰宇領導下，本地畫家楊軍設計製作了長城花車。（李元慶提供）

首府春節聯歡會CNYCA的花車遊行，在主席竇寰宇領導下，本地畫家楊軍設計製作了長城花車。舞蹈家羅中指導培訓腰鼓舞蹈團隊、舞蹈家Jina以及北加州藥學院的Kevin Dong教授等帶出了男生腰鼓隊和女子少數民族舞蹈隊。老當益壯的僑領黃秉聰為CNYCA的參與捐款1000元。

Honor KungFu Academy田師傅的武術隊引起許多觀眾叫好。著名活動家Jim Chong和Luisa Lavulo是活動主持人，Luisa一展歌喉，高亢的美國國歌讓各族裔的參加者，回到團結我們各族裔的真正力量，美國自由和民主的信念和制度。

首府首屆「金秋豐年花車嘉年華」活動於下午6時圓滿結束。（李元慶提供）

除花車遊行外，當地也有社區文藝表演活動和攤位展台、繪畫寫作比賽，共有50多個攤位，吸引許多民眾和遊客到訪，其中又有「團結、和諧、和平」為主題的繪畫和寫作此賽，吸引各年齡層的參加者，近40人參賽，前三名優勝者獲獎。

加州華人醫學會的八位醫生，包括李新農、范大力、莫志誠、吳大方、趙洪、周錚錚、孔祥田、申建替活動提供了緊急醫療服務。

中谷新媒體（Shidai Media, 時代媒體）攝像師曾洪、王英等為活動提供了影音新聞報導及照片集序（網址：https://youtu.be/8Z0uGzuQZL0）以及活動片段（網址：https://youtu.be/opdWqlX1dpw）。

首府多個中學的幾十名各族裔中學生和部分家長義工服務。首府首屆「金秋豐年花車嘉年華」活動於下午6時圓滿結束，組織委員會計畫明年有著更隆重的活動。