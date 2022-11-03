中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

一眾民選官員、社區領袖見證林少琪（右五）就任歷史時刻。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 仁和總會館現任主席林少琪（Lisa Lam）2日接任中華總會館總董，成為172年來首位中華總會館女總董 。林少琪自幼致力服務華裔 社區，本次接任總董獲僑界認可，她將發揮所長、迎接挑戰。舊金山市長布里德（London Breed）作為監誓人、市行政官朱嘉文為監交人，和一眾民選官員、社區領袖共同見證這一歷史時刻。

當天林少琪從位於都板街的仁和總會館前往中華總會館參加接任儀式，出發前，仁和總會館放鞭炮爆竹祝賀，往總會館沿途也一路敲鑼打鼓、伴隨舞獅隊，並有警方護航，聲勢浩蕩，引起居民和遊客駐足觀看。

市長監誓 稱「創造歷史」

市長布里德作為監誓人，她在致詞中表示，作為首位單人舊金山市長的非裔女性，見到172年來中華總會館首位女性總董的接任，感到十分高興；布里德並指出，中華總會館的建立是為「解決華裔社區在排華法案前就面臨的挑戰」，目的是為團結、提升社區。

市行政官朱嘉文（中）為監交人，在其見證下，滿任總董黃中華（左）將印信轉交給新任總董林少琪（右）。坐者為市長布里德。（記者張曼琳／攝影）

布里德也認為種族主義不單單存在舊金山歷史，更是在全國歷史中存在；而現在舊金山充滿多樣性，她說：「你們的祖先，甚至我們的祖先，現在都會非常自豪」。布里德並表示：「我們正在創造歷史，」並承諾將齊心協力提供資源，來打擊針對亞太裔仇恨。

滿任總董黃中華（左）同樣接受市長布里德（右）嘉獎，感謝他任職期間的工作。記者/張曼琳攝影

市行政官朱嘉文為監交人，在其見證下，任期屆滿的總董黃中華將印信交給新任林少琪。朱嘉文表示，十分高興見證林少琪就任，透露她和林少琪共同點很多，像是都育有一個女兒，日後將致力於林少琪展開合作。

市長布里德作為監誓人，林少琪在她面前宣誓就任。記者/張曼琳攝影

滿任總董黃中華致退職詞，表示時間過得好快，感謝在任一年來各位僑領對他工作的支持和關照，感謝中國總領事館的信任。他還表示，在任職期間致力為華人華僑服務，為宣揚中華文化，促進中國統一大業，參加大大小小的活動。他希望中華文化的優良傳統將繼續延續，並相信新接任的總董林少琪，能帶來更美好的未來。新任總董林少琪發言表示對未來充滿信心，感謝各位僑界的支持。

林少琪發言表示對未來充滿信心，感謝各位僑界的支持。（記者張曼琳／攝影）

加州 眾議員丁右立、市府律師邱信福、市議員佩斯金（Aaron Peskin）、安世輝（Ahsha Safai）、估值官郭華健前來頒發賀狀恭賀林少琪就任。州參議員威善高也派代表頒發賀狀。中國駐舊金山總領事館莊元元、徐思睿、王一鳴到場祝賀。

市長布里德在致詞中稱此次為「創造歷史」。（記者張曼琳／攝影）

任接線員 兼顧僑社事務

在接任儀式開始前，林少琪向本報介紹，她出生長大在舊金山，父親是客家人，母親來自台山，經香港移民來美。 林少琪自幼致力服務華埠社區，她透露，平日全職工作為舊金山加大（UCSF）醫療中心的夜間接線員，她利用白天休息的時間兼顧僑社事務。因此，林少琪在僑界經驗頗多，並不畏挑戰，也感謝各位前輩對她的支持。她說：「我有信心可以完成一些事情。」

市長布里德（左）到場見證林少琪（右）宣誓就任並頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）

林少琪的丈夫Winkie和5歲的女兒Peyton也一同前來見證其成就。林少琪還表示，會努力培養女兒Peyton成為未來僑界接班人，

林少琪（左）的丈夫Winkie（右）和5歲的女兒Peyton也一同前來見證其成就。（記者張曼琳／攝影）