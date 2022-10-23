從歐洲到非洲再到中國 沙加緬度動物園舉辦全球「發現龍特展」

沙加緬度動物園本月28日開始有一個特別的展覽，專門展出來自世界各地的「龍」。（翻攝自沙加緬度動物園活動頁面）

沙加緬度動物園 從10月28日開始有一個特別的展覽，專門展出來自世界各地的「龍」。沙加緬度動物園宣布，這個「發現龍特展（Dragon Discovery）」將一直持續到2023年初，從歐洲的噴火龍到非洲的龍傳說，一錄到海洋中的龍王，都將聚集在沙加緬度動物園內。

沙加緬度動物園表示，這次的特展是展出全世界各地的龍，包含歐洲、非洲以及中國，中國的龍通常有著代表好運的意思，而中國龍也有特別的羽毛和蛇形，可以發現全球各地的龍都有不同的意義與圖像。

「發現龍特展（Dragon Discovery）」是由 Dino Don公司負責策展，由First 5 California 贊助。Dino Don公司曾經擔任侏儸紀公園以及環球影城、迪士尼 公園的顧問，是龍的專家。First 5 California則是州政府的一項計畫，致力透過教育、衛生服務、兒童保育和其他重要計畫，系統性地改善加州 幼兒及其家庭的生活。

「發現龍特展（Dragon Discovery）」活動可免費參觀，只要有進入動物園的門票，或擁有動物園會員，都能直接看展。

走失黃犰狳已尋回

此外，沙加緬度動物園也宣布之前偷跑走的黃犰狳（six-banded armadillo，又譯六帶犰狳）Josephine已經回家了。沙加緬度動物園表示，Josephine最後是在園區外192英尺的地方被找到，已經經過身體檢查，一切都健康平安，也感謝周圍民眾當初幫忙一起尋找她。