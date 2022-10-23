APAPA選舉座談 第10選區2候選人談理念

亞太公共事務聯盟（APAPA）大沙加緬度分會在沙加緬度總部辦公室舉辦關於議會第10選區選舉多系列市政廳活動。（APAPA總部提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）大沙加緬度分會在沙加緬度總部辦公室舉辦關於議會第10選區選舉多系列市政廳活動。本次活動由APAPA大沙加緬度分會和埃爾克格羅夫分會共同舉辦，得到了以下五家主要組織的合作，包括OCA 沙加緬度分會、NAACP沙加緬度分會、沙加緬度印度裔協會、加州亞裔 商會和加州西班牙裔商會。

沙加緬度議會第10選區候選人Eric Guerra向聽眾解釋，為何他們值得當選為下一屆第10選區的州議員。（APAPA總部提供）

得票最高的兩位候選人Eric Guerra和Stephanie Nguyen在感興趣的選民面前分享了各自獨特的背景，並向聽眾解釋了為什麼他們值得當選為下一屆第10選區的州議員。討論的話題包括通貨膨脹 和經濟、公共安全和針對亞裔美國人的犯罪、無家可歸問題、對小企業的支援以及維持加州的電力供應。

沙加緬度議會第10選區候選人Stephanie Nguyen在感興趣的選民面前分享了各自獨特的背景。（APAPA總部提供）

大沙加緬度分會理事會成員Jing Yuan表示，「這些話題與我們的社區息息相關，每個人都在努力應對通貨膨脹和高油價問題，艱難地應付預算超支問題。包括我在內的APAPA分會領導人都認為，在11月投票前，務必要為我們的社區提供盡可能多的資訊。」

NAACP沙加緬度分會主席Betty Williams表示，一直很感謝能有機會與APAPA合作，而且議會第10選區選舉覆蓋了沙加緬度縣大部分地區，包括弱勢社區。

Eric Guerra目前是沙加緬度市的市議員，在加州參議院工作；Stephanie Nguyen是埃爾克格羅夫市的市議員和Asian Resources Inc.的執行董事，該機構是一家非營利組織，致力於確保所有社區都能獲得資源和足夠的支持。

「無論誰在11月勝出，APAPA都隨時準備好與下一屆當選的州議員建立強有力的關係，確保我們的亞太裔社區有一席之地，能發出強有力的聲音」，APAPA大沙加緬度分會的協調員和現任理事會成員Jacqui Nguyen 說。

APAPA是501(c)3非營利組織，總部設在沙加緬度，在全美共有42個分會，使命是通過發展領導力和提高公民參與來推動AANHPI社區的發展。