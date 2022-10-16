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開創APAPA 尹集成鼓勵亞裔進入主流社會

記者江碩涵／灣區報導
尹集成及其夫人黃春芳、女兒尹立懷在「尹氏莊園」合影，三人努力推動APAPA，希望讓亞裔能打入美國主流。（尹立懷提供）
尹集成及其夫人黃春芳、女兒尹立懷在「尹氏莊園」合影，三人努力推動APAPA，希望讓亞裔能打入美國主流。（尹立懷提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）於本月6日舉行21周年慶活動，當日不僅有500位嘉賓雲集，連加州州長紐森也到場頒發特別社區冠軍獎，將獎項給了一手打造APAPA及「尹氏莊園（Yin Ranch）」的尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）。尹集成接受本報專訪時提到，1985年決定創業加盟麥當勞、2001年與幾位志同道合的朋友創立APAPA，無非就是想要讓亞裔在美國能有更多立足之地，APAPA將努力團結亞裔和其他族裔，加入主流、對抗歧視，讓自身更強大。

尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）一手打造APAP...
尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）一手打造APAPA，致力於讓更多亞裔進入美國主流社會。（記者江碩涵／攝影）

黃春芳回首創業路 不禁潸然淚下

尹集成回憶來美國的心路歷程。他1937年出生於中國四川，幼時遷居台灣，隨後赴美留學，學習土木工程，在美國成為一名土木工程師。他說，工作時也曾遇過不少歧視，尤其是升職加薪的天花板，這也在他的心中埋下了一顆要為亞裔平權的種子。

原本以為自己會是工薪階級一輩子，沒想到尹集成48歲那年，突然被公司裁員，一時之間也沒有其他工作好做，於是決定開個小雜貨店，之後因緣際會下，有人推薦他在灣區屋崙市（Oakland，又譯奧克蘭）接手一家瀕臨倒閉的麥當勞，就此翻轉人生。

黃春芳談起當時創業的心情，聊到激動處，甚至不禁潸然淚下。她回憶，那是一段非常辛苦的日子，當時的屋崙社區環境與治安都非常敗壞，甚至有人告誡他們夫婦，在屋崙經營麥當勞，三個月內不是破產就是被槍殺。黃春芳說，他們夫妻兩人真的遇過子彈從頭頂飛過的驚悚畫面，當時創業不僅是要賺錢，連保護自己的性命都成了問題。

APAPA不涉及任何政黨背景，無論是民主黨還是共和黨，都有尹集成的好朋友。（記者...
APAPA不涉及任何政黨背景，無論是民主黨還是共和黨，都有尹集成的好朋友。（記者江碩涵／攝影）

尹集成集合眾人之力 開創APAPA

黃春芳從以前就是社工，也十分了解有色人種在社區內遇到的困難以及需要什麼服務。尹集成一股腦的努力當店老闆，黃春芳也跳下去幫忙開店，同時將麥當勞經營成當地社區的好夥伴，許多社區的活動都開始圍繞著麥當勞為中心，愈來愈多當地人喜歡這家店，生意自然變好，甚至連區經理都刮目相看，再讓他們經營更多加盟店，甚至還被知名非裔平權組織「美國有色人種協會」（NAACP）表揚。

隨著尹集成事業愈做愈大，他的麥當勞範圍擴及了東灣、北灣各處，成了當地的「麥當勞大王」，事業非常成功，成為華裔社區榜樣，也有許多當時創業其他行業的朋友也把他家當作交流的中心，1993年尹式莊園落成，也成為社區內許多有志一同的朋友聚會的場所。

2001年，尹集成、黃春芳和多位志同道合的朋友創辦了亞太公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，簡稱APAPA），開始為亞裔搭建從政之路。尹集成說，APAPA不涉及任何政黨背景，無論是民主黨還是共和黨，都有他的好朋友，唯一不變的宗旨就是努力促進亞裔在美國的地位，鼓勵亞裔、其他族裔參政，加入主流。

尹集成48歲那年因緣際會加盟了屋崙的麥當勞，一連開了好幾家店，成為麥當勞大王。（...
尹集成48歲那年因緣際會加盟了屋崙的麥當勞，一連開了好幾家店，成為麥當勞大王。（記者江碩涵／攝影）

APAPA慶祝21周年 尹立懷接班步上軌道

尹集成表示，華人在美國的歷史，從修鐵路的華工，到如今高科技企業內的華人，已經是好多代人，如今華裔的經濟地位也逐漸提高，但是政治上的聲音還是缺少。他希望在下兩代人之內，就可以讓美國出現亞裔的總統，讓亞裔真正成為美國的主人。

APAPA已經進入21周年，這21年來，APAPA在全美遍地開花，包括南北加州、俄亥俄州、紐約等地都有分支機構，APAPA目前最重要的工作使命，就是培養年輕一輩的公共事務參與精神，從而激發亞裔一輩的參政參選、議政投票的主動性。

尹集成的女兒尹立懷（Mary Yin Liu）這些年來也逐漸開始接手APAPA和麥當勞的工作，在APAPA中繼續推動目標，她現在是亞太公共事務聯盟全國主席，同時也是非常具有話語權的社區領袖，今年4月被加州第九議會區評為「 2022年度女性」，並在加州議會大廈接受頒獎。

APAPA發展了21年，尹集成說，他不僅要慶祝APAPA的周年活動，同時也要替曾在2020年LNX山火中被部分燒毀的「尹氏莊園」重建好的社區中心「The Pavilion」揭幕。他說，他早於去年就宣布要將「尹氏莊園」捐給加州政府，他成為亞裔努力為美國打造更好的社區與社會的表率。

尹集成說，APAPA的21周年不僅要慶祝亞裔團結一心，對抗仇恨犯罪，回歸主流社會，更慶祝加州經濟和美國經濟在疫情後的重建。他說，亞裔受益於其他族裔的建設，也要做美國的主人，用自己優秀的文化和才能，團結其他族裔，建設更好的美國。

尹集成回首，這就是APAPA的宗旨之一，仇恨犯罪襲擊，亞裔老人、婦女和小孩首當其衝，亞裔小企業也受到影響，「雖然這是壞事，也是契機，因為從加州到全美其他地方都在支持亞裔。我們要善用這些資源，團結亞裔和其他族裔，對抗仇恨犯罪，讓自身更強大。」

亞裔 麥當勞 加州

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