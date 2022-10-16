APAPA全國主席尹集憲：「善用西點軍校 培養年輕人領導力」

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹集憲（Henry Yin）說，APAPA正在利用領導力學院，長遠培養發展年輕人的領導力，大家將其形容為「西點軍校 」。

尹集憲表示，APAPA的任務聲明中提到，不僅要賦予亞太裔社區積極參與公民進程的權利，而且要發展領導力，增加亞裔 在政府中的代表比例。未來幾年，亞太裔會有很多機會和挑戰。如今現在有更多的亞裔候選人和更多有興趣的人競選公職或獲取任命的職位，這當然提供了相當多的機會。與此同時，APAPA也在處理非常艱難的挑戰，包括中國倡議，對美國華人 或亞裔的不公平待遇，無論是針對工程師還是科學家。也要處理日益加劇的仇恨亞裔問題，「這些是犯罪，對長輩造成身體傷害。都是對亞太裔社區的挑戰，」

他還呼籲，公眾一起關注其他亞太裔組織，大家一起努力，在幫助亞太裔參與公民進程方面齊心協力，「我們有共同的目標，沒有任何競爭和相互挑戰。大家需要互為補充，攜手同行。以便更早、更好地實現目標。」

尹集憲說，APAPA正在利用領導力學院，長遠培養發展領導力，大家將其形容為「西點軍校」。「利用學院，非常系統、戰略性地培養年輕一代，有組織的方式培育領導人，比如按照年齡或職位去培養年輕人的能力。」