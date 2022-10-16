我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

APAPA全國主席尹集憲：「善用西點軍校 培養年輕人領導力」

記者劉先進／北加州瓦卡維爾報導

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹集憲（Henry Yin）說，APAPA正在利用領導力學院，長遠培養發展年輕人的領導力，大家將其形容為「西點軍校」。

尹集憲表示，APAPA的任務聲明中提到，不僅要賦予亞太裔社區積極參與公民進程的權利，而且要發展領導力，增加亞裔在政府中的代表比例。未來幾年，亞太裔會有很多機會和挑戰。如今現在有更多的亞裔候選人和更多有興趣的人競選公職或獲取任命的職位，這當然提供了相當多的機會。與此同時，APAPA也在處理非常艱難的挑戰，包括中國倡議，對美國華人或亞裔的不公平待遇，無論是針對工程師還是科學家。也要處理日益加劇的仇恨亞裔問題，「這些是犯罪，對長輩造成身體傷害。都是對亞太裔社區的挑戰，」

他還呼籲，公眾一起關注其他亞太裔組織，大家一起努力，在幫助亞太裔參與公民進程方面齊心協力，「我們有共同的目標，沒有任何競爭和相互挑戰。大家需要互為補充，攜手同行。以便更早、更好地實現目標。」

尹集憲說，APAPA正在利用領導力學院，長遠培養發展領導力，大家將其形容為「西點軍校」。「利用學院，非常系統、戰略性地培養年輕一代，有組織的方式培育領導人，比如按照年齡或職位去培養年輕人的能力。」

亞裔 西點軍校 華人

上一則

盼助城市復甦 市政廳廣場輪滑場開幕 布里德試身手

下一則

APAPA全國總裁尹立懷：「培養年輕亞裔領袖 對抗仇亞犯罪」

延伸閱讀

女孩揹著「古箏」彈搖滾 視頻衝出百萬播放量

女孩揹著「古箏」彈搖滾 視頻衝出百萬播放量
咖啡店的故事（一七）

咖啡店的故事（一七）
咖啡店的故事（一六）

咖啡店的故事（一六）
什麼原因 影響年輕人投票？

什麼原因 影響年輕人投票？
房租漲13.4％ 薪資減9％ 紐約市年輕人找房難

房租漲13.4％ 薪資減9％ 紐約市年輕人找房難

熱門新聞

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
富裕人士出走，導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images) 

有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

2022-10-08 02:10
榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

2022-10-10 22:55

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見