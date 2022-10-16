APAPA全國總裁尹立懷：「培養年輕亞裔領袖 對抗仇亞犯罪」

APAPA全國總裁尹立懷，此前參加APAPA21周年慶活動。（記者劉先進／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國總裁尹立懷（Mary Yin Liu）表示，先生和兒子都遭遇仇恨亞裔 事件。先生在麥當勞工作，居然有人讓他「滾回自己的國家」。這些經歷讓她更有動力，希望培養年輕亞裔領袖，對抗仇恨亞裔犯罪。

州長紐森（右三），華裔社區領袖尹集成（左一）和夫人黃春芳（左二），與女兒、APAPA全國總裁尹立懷（右一）參加APAPA 21周年慶祝活動。（記者劉先進／攝影）

尹立懷多年從事公益，與北加州的十多個非營利組織合作，為當地學生籌集超100萬獎學金。今年4月，被評為第九區州眾議員 的年度女性。她說，2001年創立的APAPA，成員已擴大到三代人。核心項目之一，是實習生計畫，讓學生到聯邦、州、縣的各級辦公室、立法者等部門實習，以鍛煉年輕人參與公共事務，提升領袖能力。今年有200個實習生，在今年夏天，有超過100個實習生。明年的目標是超過250名，希望每一個分會都參與到實習項目中。「我們正在發展一些新的分會，大家對此很興奮。這是真正的連接各代人，將使命傳遞到年輕人身上，他們中的許多人是大學生或高中生。有些人是亞裔，有些不是。與社區的夥伴關係保持平衡，確保項目成功。」

尹立懷回憶，競選屋崙市長的現任屋崙市議員盛桃（Sheng Thao），也曾作為APAPA的實習生。盛桃曾分享自己的故事，她是家暴受害者，曾離婚住在車內，處境艱難。偶然在互聯網上看到APAPA的實習機會，得知學生可以為立法者工作。盛桃意識到，這是個好機會，可以認識人脈，擺脫糟糕的危險處境。她後來還認識已故縣議員陳煥瑛。基於她與APAPA的聯繫，建造了一個傑出的系統，幫助自己前進。「這是一個很好的成功故事，從一無所有，到做出令人欽佩的事情。形成強大的聲譽，認識社區中的許多朋友，大家團結一致支持她。」

尹立懷說，APAPA正在接觸一些民選官員，如參議員、眾議員，「他們不僅是民主黨人，也是溫和的民主黨人和共和黨人。不僅是亞裔議員，也是非裔 、西裔和主流社區的成員，例如，剛剛當選的眾議員威爾遜（Lori Wilson），如今是非裔核心小組的新主席。她是很好的合作夥伴，能夠接受一兩個學生實習。」

提及仇恨亞裔，尹立懷感觸良多。她先生和兒子都是受害者。去年，先生在麥當勞餐廳工作，居然有人當著面，叫她先生「滾回自己的國家」。「有人告訴我們的社區領導人，滾回自己的國家。你怎麼敢這樣攻擊我們？你怎麼敢告訴我先生回到他的國家？這就是屬於我們的國家。」

尹立懷的兒子在南方的埃默裏大學 (Emory University)上學。去年年底到機場後，兒子試圖利用Uber或Lyft叫車，沒想到，車子開過來又離開，就是不接送幾個亞裔學生。而白人、非裔、西裔學生陸續被接走。後來，好不容易有出租車司機過來，告訴她兒子，「因為你是亞裔，不會有任何人來接你，人們害怕你在車裏。」

華裔社區領袖尹集成（左二）和夫人黃春芳（右二），與女兒、APAPA全國總裁尹立懷（右三）參加尹氏莊園內重建的社區中心「The Pavilion」揭幕儀式。（記者劉先進／攝影）

尹立懷說，家人的親身經驗，讓她更有動力投身社區，對抗仇恨亞裔。根據統計數據，去年和今年仍處於仇恨亞裔犯罪的歷史高位，超過了大流行之前的300%。為此，APAPA組織全國華盛頓、沙加緬度等地舉行18次反仇亞集會，支持聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)和參議員廣野慶子 (Mazie Hirono)撰寫的打擊仇恨犯罪法案。在柏克萊加大等學校舉行調查，詢問學生，舉出2個以上亞裔領袖或歷史人物，以此開展亞裔歷史教育。

另外，APAPA還舉行各種市政大會或論壇，達到教育的目的。比如APAPA戴維斯分會，邀請曾任費城天普大學物理系系主任的美籍華裔物理學家郗小星講座（註：他被指控將受限制技術提供給中國，但指控被取消，因間諜指控背負巨額法律費用）。「他是第一批受到歧視的人，因為中國倡議行動（China Initiative ，川普時代的一項國家安全計畫，旨在集中資源起訴中國政府人員的經濟間諜和商業秘密盜竊行為），失去了作為博士教授的職業生涯和任期，現在他在法庭上反擊，尋求正義。他們是朋友，我們真正關心他們。」