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聖他克拉拉亞裔男孩 遭2惡少攻擊霸凌 給錢還被痛毆

編譯組／綜合13日電
聖他克拉拉亞裔男孩遭惡少攻擊霸淩。（取自Instagram）
聖他克拉拉亞裔男孩遭惡少攻擊霸淩。（取自Instagram）

聖他克拉拉市的一個亞裔家庭對兩名男孩提出指控，稱他們在家門口追趕一家庭成員，然後對他進行了多次毆打。這起惡性襲擊事件據稱發生於8日下午5時25分左右，被家裡的監控攝像頭拍下。

10日在Instagram上發布視頻的萊斯利( Leslie)說，她同未成年人的弟弟在遛狗的時候，有兩個男孩跟著他。據稱，受害者先聽到他們說 「我們去抓他」，之後就逃了。

在視頻中，可以看到這些被指控的惡霸在萊斯利家門口將她弟弟逼到了牆角。其中一白衣男孩走回到他的自行車前，據稱他說：「我有更大的東西要給他」。

可以看到另一個穿黑衣服男孩滯留在後，受害人為自己的安全交給他50元，但這個惡少還是打了他兩拳。在整個攻擊過程中，受害者一直護住他姊姊的狗。

「一遍又一遍地看這個視頻讓我很痛苦，看著一個無辜的小男孩受到傷害，我從未感到如此惡心，萊斯利寫道。「我弟弟被打了兩到三拳。他抱著我的狗，這樣狗就不會受傷，而且這也是他沒有還手的原因之一」。

萊斯利說，這兩名未成年人持續騷擾她的弟弟已經有一年多了。在接受NextShark採訪時，她確認這兩個男孩和她弟弟不在同一所學校上學。

「這一事件影響了我們家庭的安全。我們擔心一旦消息傳出去，其他家庭會進行報復。但這已經傳出去了，萊斯利告訴NextShark。「我弟弟害怕出門，我們擔心他的安全」。

萊斯利說，他們家在事發當天就提出了攻擊和毆打指控。此後，他們一直在與執法部門以及有關各方的學校進行聯繫。

一位自稱關注此事的家長的Instagram用戶說，他們向這對被指控的欺淩者所在的Buchser中學報告了這一事件。不久之後，校長龐齊奧（Justin Ponzio）發表聲明，稱已被告知該事件的發生。但由於這一事件沒有發生在學校，因此校方的權力有限。但他承認這是一個非常嚴重的情況，並立即向警方作了報告，並正在配合他們的調查，其中包括對參與的學生做確認。

龐齊奧還說，學校已經與學生及他們的家人談論過安全問題。他保證，「騷擾、欺淩、恐嚇、歧視、威脅和任何形式的武器都是不能容忍的」。

亞裔 歧視

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