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參選聖荷西市長 馬漢參加華裔社區烤肉派對 傾聽民意

記者陳爍嘉／聖荷西報導
馬漢在向華人介紹自己的政見（記者陳爍嘉／攝影）
馬漢在向華人介紹自己的政見（記者陳爍嘉／攝影）

為聯絡居民感情，並與市長競選人馬漢（Matt Mahan）見面交流，一場由社區安全聯盟主辦的烤肉派對於9日在聖荷西Cataldi公園舉行，吸引了近30位華裔居民的參與。

居民甘一凡表示，「很多政客其實根本看不到華人社區，因為我們很少有人站出來參與政治活動。我們應該要反思我們華人為什麼沒有政治力量的支持。透過這個活動，我們至少能向馬漢展現出我們華人對政治的興趣，以及對社區的付出。」

馬漢成長於一個義大利家庭，曾就讀哈佛大學，現在是聖荷西市的市議員。派對上，馬漢向大家宣傳了自己的政治態度，為大家列出了幾個聖荷西市急需解決的問題，並粗略介紹他想要實施的解決方案。

在聚會上，馬漢向來賓們表達了自己對聖荷西市的熱愛。他說：「世界上還有哪個城市在歡迎不同種族地域背景的人上，在為來自世界各地的居民提供高品質生活和多元多樣機會上，做得比聖荷西市更好？」馬漢表示，他很重視在教育方面和學生安全上的投資，他認為學生就是城市的未來。

馬漢認為目前城市還有許多政策設計得很沒道理，城市缺乏責任心。人們納了很多稅，在過去的十年裡，城市預算一直在膨脹，但他認為城市的狀況並沒有得到應有的改善。遊民、犯罪、住房、城市衛生等問題都變得愈來愈糟糕。相比於花高價和大量時間用於建造新公寓，馬漢認為擴大和密集化為遊民建造的模組化社區（quick-build modular communities）更能解決聖荷西市的遊民問題。

馬漢建議政府將所有待辦事項進行優先等級排序，設立清晰的目標，確保把錢花在該花的地方，並由城市管理員（city manager）每月向市民報告所有工作進展，並根據官員的工作表現來支付他們的工資，真正地為這座城市解決問題。

馬漢說：「我們是時候要打破聖荷西市現在的運轉模式了，我認為城市欠了大家一份責任心。」他建議，當城市通過了價值數十億元的新計畫，市議會應該為此設立三至五個目標，例如減少遊民人數，減少犯罪率，加速許可證辦理流程等能用具體數字來衡量進展的目標。

活動上，馬漢還向提問的華裔居民們回答了他對遊民安置點的位置選擇，居民跑到其他城市工作，住房，精神健康，以及城市街道的髒亂和垃圾傾倒問題的看法。

居民甘一凡根據馬漢以往在市議會上的做法，評價馬漢。他說，他對華人社區比較友好，願意耐心傾聽華人的聲音，而且政治立場較為中立，對小企業非常包容，很重視教育和孩子的安全。

甘一凡呼籲華人，不管有沒有投票權，都要站出來參加政治活動。他說， 出錢出力都可以，實在不行也可以喊出自己的聲音，讓政客們能夠看見大家，如果我們完全不管政治，政治也不會管我們，那麼我們在政策方面就容易吃虧。

聖荷西 華人 遊民

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