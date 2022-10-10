中華民國111年國慶大會金山召開

中華民國111年國慶大會會議現場。（本報記者／攝影）

在舊金山 慶雙十國慶升旗儀式後，近百位嘉賓9日來到舊金山國父紀念館，召開中華民國 111年國慶大會。會議由舊金山灣區雙十國慶籌委會暨中國國民黨 駐美總支部聯合舉辦。

會議開始向中美國旗與國父孫中山遺像三鞠躬，並恭讀國父遺囑。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、合和總會館主席余健全、中華傳統文化協會會長趙川三、中國國民黨海外部副主任鍾維君等向大會致詞，表達對中華民國111年生日和海內外僑胞的祝福。

趙川三表示，先賢們歷時17年，經過11次革命推翻專制王朝，就是要讓中華民族的後代能傅承享受到自由民主、均富人權，要珍惜他們用111年奮鬥得來不易的成果。

他表示，僑胞是中華民國在海外最大的助力，也是中華民國經濟建設與民主發展最重要的支柱。每當祖國越是艱危的時候，海外華僑越顯出愛國的精神，伸出援手，出錢出力，甚至於出人出命，返國救助，編織出可歌可泣的壯烈故事，足以流芳百世。「我們誠心期盼大家再次團結一致，肝膽相照，海内外同胞共同擔負起承先啟後的歷史使命、與繼往開來的盛事」。