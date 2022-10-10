中華民國111年國慶大會金山召開
在舊金山慶雙十國慶升旗儀式後，近百位嘉賓9日來到舊金山國父紀念館，召開中華民國111年國慶大會。會議由舊金山灣區雙十國慶籌委會暨中國國民黨駐美總支部聯合舉辦。
會議開始向中美國旗與國父孫中山遺像三鞠躬，並恭讀國父遺囑。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、合和總會館主席余健全、中華傳統文化協會會長趙川三、中國國民黨海外部副主任鍾維君等向大會致詞，表達對中華民國111年生日和海內外僑胞的祝福。
趙川三表示，先賢們歷時17年，經過11次革命推翻專制王朝，就是要讓中華民族的後代能傅承享受到自由民主、均富人權，要珍惜他們用111年奮鬥得來不易的成果。
他表示，僑胞是中華民國在海外最大的助力，也是中華民國經濟建設與民主發展最重要的支柱。每當祖國越是艱危的時候，海外華僑越顯出愛國的精神，伸出援手，出錢出力，甚至於出人出命，返國救助，編織出可歌可泣的壯烈故事，足以流芳百世。「我們誠心期盼大家再次團結一致，肝膽相照，海内外同胞共同擔負起承先啟後的歷史使命、與繼往開來的盛事」。
出席國慶大會的還有經文處副處長朱永昌、金山華僑文教中心主任蘇上傑、雙十國慶籌備委員會共同主席林炳昌、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢、美洲秉公總堂總理周達昌、國父紀念館館長陳夏儀、以及張人睿、鄭品麗、馬蒨君等中央評議委員，總支部常委委員及僑務榮譽職人員等共同出席。
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