加州首府中秋國慶活動 300人捧場

中國國慶基金會10月1日在加州首府地區舉辦中秋國慶活動。（曾紅提供）

中國國慶基金會（China National Day Foundation）10月1日在加州 首府地區舉辦中秋國慶活動，活動內容包括足球 友誼賽、草地排球、拔河、文藝表演等，基金會並提供免費野餐和中國傳統美食中秋月餅，有近300名加州首府地區華人 華僑出席了此次慶典活動。

中國國慶基金會有20多年的發展歷史，每年都會舉辦一次迎中秋、慶國慶活動，受到生活在該地區關心中國大陸發展與進步的華人華僑積極反應與歡迎，同時得到了首府地區其它華人團體的支持與讚助。

今年活動的協辦組織有加州華人工商協會、中谷和統會、加州華人工程師協會、長城中文學校、新星中文學校、加州橋之聲合唱團、濟南沙加緬度姐妹市協會，本次慶典活動收到華人新春聯歡會、姑蘇友誼會、鴻發超市的贊助。

中國國慶基金會會長邸崑。（曾紅提供）

中國國慶基金會會長邸崑主持了這次活動並發表演講，他表示，今天我們相聚在這裡，歡度我們中國人的傳統佳節中秋節，慶祝中華人民共和國成立73周年，祝大家中秋快樂，願我們的祖國蓬勃發展、社會進步、人民富足安康、國家欣欣向榮、蒸蒸日上。

他強調，中國國慶基金會是一家在美國註冊的非盈利組織，致力於推動美中之間的文化交流，促進中美兩國間的友好合作關係。他說，美國是一個典型的移民國家，是一個世界文化大熔爐，來自世界各地的歸化移民包括我們美籍華人與華僑都可以以各種形式歡度他們的傳統佳節、慶祝他們祖國的國慶日。

中國國慶基金會前會長吳忠向足球友誼賽、草地排球、拔河項目獲勝方頒發獎杯，鼓勵他們再接再厲。加州橋之聲合唱團貢獻了精彩的文藝演出，一曲「我和我的祖國」把演唱歡樂氣氛推向高潮。