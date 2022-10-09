我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

加州首府中秋國慶活動 300人捧場

張中春中谷供稿
中國國慶基金會10月1日在加州首府地區舉辦中秋國慶活動。（曾紅提供）
中國國慶基金會10月1日在加州首府地區舉辦中秋國慶活動。（曾紅提供）

中國國慶基金會（China National Day Foundation）10月1日在加州首府地區舉辦中秋國慶活動，活動內容包括足球友誼賽、草地排球、拔河、文藝表演等，基金會並提供免費野餐和中國傳統美食中秋月餅，有近300名加州首府地區華人華僑出席了此次慶典活動。

中國國慶基金會有20多年的發展歷史，每年都會舉辦一次迎中秋、慶國慶活動，受到生活在該地區關心中國大陸發展與進步的華人華僑積極反應與歡迎，同時得到了首府地區其它華人團體的支持與讚助。

今年活動的協辦組織有加州華人工商協會、中谷和統會、加州華人工程師協會、長城中文學校、新星中文學校、加州橋之聲合唱團、濟南沙加緬度姐妹市協會，本次慶典活動收到華人新春聯歡會、姑蘇友誼會、鴻發超市的贊助。

中國國慶基金會會長邸崑。（曾紅提供）
中國國慶基金會會長邸崑。（曾紅提供）

中國國慶基金會會長邸崑主持了這次活動並發表演講，他表示，今天我們相聚在這裡，歡度我們中國人的傳統佳節中秋節，慶祝中華人民共和國成立73周年，祝大家中秋快樂，願我們的祖國蓬勃發展、社會進步、人民富足安康、國家欣欣向榮、蒸蒸日上。

他強調，中國國慶基金會是一家在美國註冊的非盈利組織，致力於推動美中之間的文化交流，促進中美兩國間的友好合作關係。他說，美國是一個典型的移民國家，是一個世界文化大熔爐，來自世界各地的歸化移民包括我們美籍華人與華僑都可以以各種形式歡度他們的傳統佳節、慶祝他們祖國的國慶日。

中國國慶基金會前會長吳忠向足球友誼賽、草地排球、拔河項目獲勝方頒發獎杯，鼓勵他們再接再厲。加州橋之聲合唱團貢獻了精彩的文藝演出，一曲「我和我的祖國」把演唱歡樂氣氛推向高潮。

華人 加州 足球

上一則

謝安宜拚地檢長連任 亞裔領袖力挺

下一則

APAPA創業世界盃 Mathew Magno將代表沙加緬度競逐百萬大獎

延伸閱讀

加州州長專訪 砲轟川普辱罵趙小蘭 種族歧視仇恨亞裔

加州州長專訪 砲轟川普辱罵趙小蘭 種族歧視仇恨亞裔
95億汽油稅退款 減緩2300萬加州人物價壓力

95億汽油稅退款 減緩2300萬加州人物價壓力
加州1家4口遭綁殺害被棄屍農場 1嬰僅8月大 嫌犯被捕前試圖自殺

加州1家4口遭綁殺害被棄屍農場 1嬰僅8月大 嫌犯被捕前試圖自殺
加州州長紐森簽法案 近巴士站開發案 禁強制建停車位

加州州長紐森簽法案 近巴士站開發案 禁強制建停車位
加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民