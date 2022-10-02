寇惠風競選學委籌款 盼協助華裔社區發聲 僑界力挺

寇惠風競選學區委員，獲得僑胞與僑領支持。（記者李榮／攝影）

前中文學校聯合會會長寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou），今年決定參與競選佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School）學區委員，10月1日在聖他克拉拉舉辦競選籌款與造勢活動。寇惠風指出，佛利蒙聯合高中學區的五所高中都是全美知名高中，有大量的華裔 學生、居民組成也有很多僑胞，希望能進入委員會幫助表達華裔社區的意見，為大家服務。

佛利蒙聯合高中學區的五所高中包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、佛利蒙（Fremont）高中。學區委員的選區包括整個桑尼維爾、整個庫比蒂諾、西聖荷西、部分聖他克拉拉市、部分山景城，部分洛斯阿圖。

寇惠風指出，自己在庫比蒂諾市居住了26年，平時除了在灣區高科技公司擔任軟體工程師及專案經理人外，也長期投身在公立學校及中文學校，擔任教育 義工。他曾任過公立學校家長會會長、學校委員會主席、學校教育發展基金會主席，並且亦在中文學校義務擔任過文化課程老師、校長、董事長等工作。

「繼續堅持為學生、家長、及社區服務的初心，20年如一日。」寇惠風表示，為了華裔子弟能夠維持在佛利蒙聯合高中學區獲得頂尖的學習環境，因此決定參加這次的學區委員選舉，希望擔任華裔家庭與學區溝通的橋梁，「將華裔家庭所重視的教育價值，忠實的反映給學區。」

他進一步指出，如果能順利進入學區，將會專注在「頂尖教育」、 「精管財政」、「校園安全」、「身心健康」等四件事上。而他也具有工商管理碩士的商業背景，相信能為學區看好預算，將資源做更好的運用。

到場支持的僑務委員李文雄指出，寇惠風資歷耀眼，大家都很有信心，能夠讓寇惠風勝選。

今年佛利蒙聯合高中學區共有五人參選，爭奪三個位置。該學區的資深學區委員威爾森（Bill Wilson）此次是第四任期將結束，然而已經宣布不再競選連任。寇惠風表示，在佛利蒙聯合高中學區已經有一陣子沒有華裔的學區委員，亞裔的委員只有韓裔與日裔。然而，華裔在這個學區占很大的比例，而且都非常關心教育，因此絕對應該要有一位華裔的學區委員發聲。

寇惠風表示，這次雖是初次參選，但已經獲得許多民選官員的背書，包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州參議員貝克（Josh Becker）、加州眾議員羅達倫、聖他克拉拉縣教育委員薛克理珊（Tara Sreekrishan）等人。另外，前佛利蒙聯合高中學區學區委員魏虹，以及現任的多位學區委員也都支持自己，非常榮幸。寇惠風的競選網站可上：StanleyKou.org。