我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

寇惠風競選學委籌款 盼協助華裔社區發聲 僑界力挺

記者李榮／聖他克拉拉市報導
寇惠風競選學區委員，獲得僑胞與僑領支持。（記者李榮／攝影）
寇惠風競選學區委員，獲得僑胞與僑領支持。（記者李榮／攝影）

前中文學校聯合會會長寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou），今年決定參與競選佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School）學區委員，10月1日在聖他克拉拉舉辦競選籌款與造勢活動。寇惠風指出，佛利蒙聯合高中學區的五所高中都是全美知名高中，有大量的華裔學生、居民組成也有很多僑胞，希望能進入委員會幫助表達華裔社區的意見，為大家服務。

佛利蒙聯合高中學區的五所高中包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、佛利蒙（Fremont）高中。學區委員的選區包括整個桑尼維爾、整個庫比蒂諾、西聖荷西、部分聖他克拉拉市、部分山景城，部分洛斯阿圖。

寇惠風指出，自己在庫比蒂諾市居住了26年，平時除了在灣區高科技公司擔任軟體工程師及專案經理人外，也長期投身在公立學校及中文學校，擔任教育義工。他曾任過公立學校家長會會長、學校委員會主席、學校教育發展基金會主席，並且亦在中文學校義務擔任過文化課程老師、校長、董事長等工作。

「繼續堅持為學生、家長、及社區服務的初心，20年如一日。」寇惠風表示，為了華裔子弟能夠維持在佛利蒙聯合高中學區獲得頂尖的學習環境，因此決定參加這次的學區委員選舉，希望擔任華裔家庭與學區溝通的橋梁，「將華裔家庭所重視的教育價值，忠實的反映給學區。」

他進一步指出，如果能順利進入學區，將會專注在「頂尖教育」、 「精管財政」、「校園安全」、「身心健康」等四件事上。而他也具有工商管理碩士的商業背景，相信能為學區看好預算，將資源做更好的運用。

到場支持的僑務委員李文雄指出，寇惠風資歷耀眼，大家都很有信心，能夠讓寇惠風勝選。

今年佛利蒙聯合高中學區共有五人參選，爭奪三個位置。該學區的資深學區委員威爾森（Bill Wilson）此次是第四任期將結束，然而已經宣布不再競選連任。寇惠風表示，在佛利蒙聯合高中學區已經有一陣子沒有華裔的學區委員，亞裔的委員只有韓裔與日裔。然而，華裔在這個學區占很大的比例，而且都非常關心教育，因此絕對應該要有一位華裔的學區委員發聲。

寇惠風表示，這次雖是初次參選，但已經獲得許多民選官員的背書，包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州參議員貝克（Josh Becker）、加州眾議員羅達倫、聖他克拉拉縣教育委員薛克理珊（Tara Sreekrishan）等人。另外，前佛利蒙聯合高中學區學區委員魏虹，以及現任的多位學區委員也都支持自己，非常榮幸。寇惠風的競選網站可上：StanleyKou.org。

學區 華裔 教育

上一則

高鐵子彈列車有望2033駛進金山 估價從450億到1000億

下一則

連環殺手現蹤士德頓 警調查5起相關謀殺案

延伸閱讀

講納粹史被停職 新州歷史教師告學區

講納粹史被停職 新州歷史教師告學區
駭客威脅10/3前交錢 洛聯合學區不屈服

駭客威脅10/3前交錢 洛聯合學區不屈服
北皇后學區 將增3500高中名額、擴展大學先修課程

北皇后學區 將增3500高中名額、擴展大學先修課程
麥奎格槍擊案5死 學區停課

麥奎格槍擊案5死 學區停課
連續11年減少 芝公校學生數跌至全美第4

連續11年減少 芝公校學生數跌至全美第4

熱門新聞

最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)得知女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，特別開心。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

2022-09-29 02:20
SLAC國家加速器實驗室研發全球最大數位相機。(SLAC國家加速器實驗室官方臉書)

史丹福研發全球最大數位相機…重達3噸 有如迷你貨車

2022-09-30 13:18
灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

2022-10-01 02:20

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀