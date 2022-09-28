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美國大上海聯盟創會十周年 「遊船慶十一」

記者王子涵／舊金山報導
美國大上海聯盟全體成員祝賀中華人民共和國成立73週年。（記者王子涵/攝影）
美國大上海聯盟全體成員祝賀中華人民共和國成立73週年。（記者王子涵/攝影）

為慶祝創會十周年暨中華人民共和國建國73周年，美國大上海聯盟25日邀請中國駐舊金山總領館及僑界代表登上遊輪，穿過海灣大橋和金門大橋，共賞舊金山灣的落日美景。總領事張建敏表達祝賀並表示，海外僑胞雖身處海外，但非常關心中美關係的正常發展，憑藉自身的優勢，僑胞能夠在中美關係方面起到很好的橋樑作用。

美國大上海聯盟全體理事會成員合影留念。（記者王子涵／攝影）
美國大上海聯盟全體理事會成員合影留念。（記者王子涵／攝影）

下午5時赤霞珠號（Cabernet Sauvignon）遊輪緩緩駛出港口，逾100位成員聚集在頂層，共同祝賀中國「生日快樂」。晚宴前，全員共同觀看了聚焦中國建設成果的影片。晚宴由美國大上海聯盟副會長唐勁輝、理事陳思佳主持。

美國大上海聯盟會長琚以中、理事長章志堯。（記者王子涵/攝影）
美國大上海聯盟會長琚以中、理事長章志堯。（記者王子涵/攝影）

會長琚以中首先歡迎大家參與「遊船迎國慶」活動，他表示，海外僑胞已感受到國慶的歡樂氣氛。「中國從以前的一窮二白，飽受外國人欺負的弱國，變成今天世界經濟軍事的強國，為此我們海外華人感到驕傲。」琚以中總結了聯盟成立十周年以來所舉辦的重大活動，如加州首屆華裔節、中美關係研討會、疫情講座、迎冬奧等活動。「十年來我們已成長為舊金山灣區頗具影響力的社團，我們有信心會把聯盟辦的更上一層樓。」

張建敏表示，當前中美關係達到建交以來的低谷，今年是美國前總統尼克森（Richard Nixon）訪華破冰之旅，以及上海公報50周年。他表示，上海公報的精神是，兩國雖有分歧，但沒有改變對方的意圖，樂見兩國並行不悖發展，基於共同利益開展合作。他強調，中美關係中最重要最敏感最核心的是台灣問題，他希望美方能夠慎重妥善處理涉台問題，維護中美關係政治基礎。

張建敏提到，針對亞裔社區的仇恨犯罪一直受到中領館的關注，他曾多次向美方就該問題表達關切，同時領館也發布安全提醒。「中美關係遇到困難使兩國交往的氣氛受到影響，這對海外華人的境遇也受到影響。」張建敏說，「中美關係好也符合僑胞在當地的利益。」

理事長章誌堯表示，促進美中兩國關係友好，融入主流社會是聯盟的宗旨。上海大聯盟在2019年率先舉辦中美關係研討會，既回憶中美建交當初的宏景，又探討了現在的困境。他相信，美中關係最終會愈合。

舊金山縣警幕僚長周朝彪（Richard Jue）及美國高速巡警公共關係官Mark Andrews也受邀來到宴會，為僑胞普及安全常識，加強自身安全防護。

出席慶會的還有，中國駐舊金山總領事館僑務處處長楊雪峰、領事徐思睿、北京同鄉會會長何孔華、江蘇同鄉會會長吳有義等各同鄉會代表。州預算主席丁右立辦公室信息官吳玉珍、舊金山縣警辦公室公共關係主任及新聞發言人吳毅、華埠金門幸運簽語餅店東主陳展明等共襄盛舉。

舊金山 華人 加州

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