中華人民共和國73周年慶 灣區華人升旗

慶祝中華人民共和國成立73周年升旗儀式現場。（記者王子涵／攝影）

「慶祝中華人 民共和國成立73周年升旗儀式」24日在舊金山 華埠花園角廣場如期舉行，美國華商總會執行主席、常務副會長孫志中，駐美中華總會館總董黃中華，舊金山灣區 中國統一促進會會長關家澄擔任升旗手。中國駐舊金山總領事張建敏致詞，祝願偉大的祖國繁榮富強，人民幸福安康，中美關係健康發展，中美兩國人民友誼萬古長青。

中國駐舊金山總領事張建敏祝願，偉大的祖國繁榮富強，人民幸福安康。（記者王子涵／攝影）

從上世紀90年代開始，美國舊金山灣區各界華人慶祝中華人民共和國國慶委員會每年都會舉行升掛五星紅旗典禮。為了讓海外同胞親眼見證祖國建設的成就，國慶委員會今年特別舉辦圖片展覽，並由總領事張建敏、副總領事鄒永紅、會長孫志中、總董黃中華、會長關家澄、統一促進會理事長池洪湖揭幕。

慶祝中華人民共和國成立73周年升旗儀式現場。（記者王子涵／攝影）

張建敏表示，73年來，中國發展日新月異，國際地位顯著提升，海內外中華兒女享有了前所未有的地位和尊嚴。他希望大家團結一心，匯聚力量，繼續旗幟鮮明反對「台獨」分裂活動，共同促進中國統一大業；繼續發揮橋梁紐帶作用，築牢中美友好民間基礎；繼續關心支持中國發展建設，共享祖國強盛的榮光。

耆英慈善會合唱團為嘉賓奉獻歌曲「我的祖國」，其成員平均年齡與祖國同歲。（記者王子涵／攝影）

黃中華祝願祖國長治久安，繁榮富強。他表示，由於舊中國的政府無能，萬里河山被帝國列強侵犯，導致山河破碎，民不聊生，並淪為半封建半殖民地的黑暗社會。新中國成立的73年以來，特別是改革開放以來，國家面貌發生了翻天覆地的變化。「我們雖然身居海外，身為一個中國人，無不為祖國的繁榮富強而深感自豪和驕傲。」

耆英慈善會合唱團為嘉賓奉獻歌曲「我的祖國」、美中人民友好協會天長地久合唱團演唱「我愛你祖國」、「友誼地久天長」等曲目。