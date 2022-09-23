王俊人競選桑尼維爾市議員： 鼓勵亞裔團結對抗種族歧視

桑尼維爾市第三區市議員候選人王俊人。（記者陳爍嘉／攝影）

南灣桑尼維爾市居民王俊人（Justin Wang）決定參選該市第三選區市議員。王俊人希望自己在成為市議員後，能夠緩解氣候危機，降低房價，加速政府辦事流程，保護社區的安全，監管城市把錢花在最需要的地方。

王俊人在桑尼維爾市（sunnyvale）長大，2018年畢業於洛杉磯加大政治學（Political Science）專業，他的父母來自台灣。

根據DATA USA網站提供的數據，2020年加州桑尼維爾市有15.3萬人口，有68.5%的居民是美國公民。亞裔 是桑尼維爾人數最多的種族，占了該市總人口的48.1%，遠多於該市第二大種族人數（29.1%的非西班牙裔白人）。

近年來，一些美國居民認為是中國人帶來了新冠病毒，並對擁有亞裔面孔的人產生仇恨心。許多亞裔遭受過其他居民帶有種族歧視 意味的言語或肢體攻擊，這給亞裔群體造成了極大的心理創傷，有一些亞裔甚至因為害怕被攻擊不敢出門。

王俊人鼓勵亞裔群體，積極向警方報告自己被種族主義者攻擊的事件。他希望亞裔群體能夠團結起來對抗種族歧視，當亞裔的聲音足夠大了，便能引起各級政府和組織的重視，幫助亞裔走出被攻擊的陰影。另外他還希望政府能聘用更多具有多文化背景的警員，保證桑尼維爾這座具有多元文化的城市能更安全穩定地為市民服務。

王俊人的中文說得不太流利，能夠用簡單的中文與人交流，但他十分渴望傾聽更多華人 的聲音，為華人群體發聲。他歡迎華人在遭受到不公正對待的時候找他尋求幫助。

桑尼維爾市的房產價值中位數是140萬美元，房屋擁有率為44.9%。灣區高昂的房價是一個亟待解決的問題。王俊人說，「桑尼維爾是我長大的地方，但是像很多朋友一樣，我買不起長期住所」。王俊人認為在這座城市努力工作的人，按理應該買得起住房。

為了解決民眾買不起房子的問題，王俊人希望能夠找到更多合適的土地蓋新房子，為社區提供更多可負擔性住房，並為第一次買房子的居民提供優惠政策。

過去，王俊人曾在一個專為年輕人提供工作培訓的機構Civicorps工作過一年。之後他又為一家非盈利環境保護機構綠帶聯盟（Greenbelt Alliance）工作，參加政府關於土地使用決策的會議，以保護一些城市空置的土地，防止城市由於沒有足夠的綠地儲水而出現洪災。

王俊人在綠帶聯盟所做的事情，與他希望在桑尼維爾市政廳做的事情有些重合之處。為了避免可能出現的意見衝突，王俊人在3個月前結束了他在綠帶聯盟的工作，跳槽到科技公司Meta擔任項目經理。

王俊人提醒道，桑尼維爾市有很多亞裔居民，但是目前這裡的市政廳一個華裔官員都沒有。新冠疫情期間出現了很多針對亞裔的仇恨案件，他希望自己在提供城市規劃和改善服務的同時，也可以成為亞裔群體的發聲筒，確保亞裔群體能夠得到公平的對待。