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北加州台灣同鄉聯合會 張正邦接任會長

記者李榮／灣區報導
北加州台灣同鄉聯合會邁入50周年，今年由正好也將滿50歲的張正邦（前排左五）接任會長。（北加州台灣同鄉聯合會提供）
北加州台灣同鄉聯合會邁入50周年，今年由正好也將滿50歲的張正邦（前排左五）接任會長。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

加州台灣同鄉聯合會完成第50屆新舊會長交接典禮，當日包括舊金山經文處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑，以及近50位各鄉會鄉親都到場一起觀禮。原會長林政原卸下重任，交棒給新任的張正邦會長，副會長則由陳文羿接下。

林政原致詞時特別感謝副會長翁錦鐘以及聯合會的工作團隊，在過去一年來非常辛苦為台灣及灣區台僑做了非常多的事情，從去年底的文成杯網球賽、卡拉OK大賽，到今年初聯合會鄉親組團到台灣副總統賴清徳舊金山過境旅館歡迎等。

另外，聯合會近幾年來也與經文處和僑教中心建立更良好的溝通管道及合作關係，尤其是成功與舊金山灣區台灣商會、T League合辦了第一年「台灣日」美國大聯盟棒球活動，藉由運動讓更多不同族裔的人能認識台灣，把台灣推向全世界。

新任會長張正邦表示，會承接前任會長及許多前輩奠定下的基礎，與新的團隊一起繼續辦更多的活動，也會配合台灣政府各項政策，讓台灣在美國的能見度更高。尤其是繼續推廣「台灣日」美國大聯盟棒球活動，從運動中讓更多人知道台灣、認識台灣、了解台灣，也歡迎大家親自到台灣遊玩。張正邦也告訴與會貴賓，北加州台灣同鄉聯合會即將邁入第50年，他也將滿50歲，50加50剛剛好100，所以日後會與大家一起攜手合作，服務也能做到百分百。

新任副會長陳文羿也表示，「今天有這個機會，也是因為北加州台灣同鄉聯合會願意讓年輕一代的台美人接下這個責任，聯合會大家庭一直鼓勵我利用自己的能力為台灣發聲。我有非常強烈台美認同的安全感是因為有大家的支持、鼓勵與栽培。希望有更多人看到北加州台灣同鄉聯合會的價值。」

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