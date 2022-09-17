李潁潼獲任命金山交通委員 將頂替黎慧心位置

市長布里德稱李潁潼(圖)是華人和亞太裔社區的領導者。（舊金山市府供圖）

舊金山 市長布里德16日任命李潁潼（Gloria Li）為交通委員。布里德稱她是華人和亞太裔社區的領導者，她將確保舊金山交通系統公平和安全地運行。

李潁潼目前是全美泛亞裔專業人士組織（Ascend Leadership）的副總監，領導亞洲行政和董事會聯絡工作。同時，她也擔任州財務長馬世雲（Fiona Ma）對外事務主任和臨時通訊主任。她曾在灣區 聯合電力局（TJPA）公民諮詢委員會擔任第六區代表六年。

李潁潼是華裔移民 ，自10歲起就居住在市中心跨灣區（Transbay），她曾就讀於哈佛大學甘迺迪公共領導學院，並在紐約大學獲得文學士學位。她將代替黎慧心（Sharon Lai）成為新任交通委員。

「我很高興被布里德市長任命為舊金山交通委員。」李潁潼在聲明中表示，「我的目標是，代表舊金山人，用我近十年在政府和社區的工作經驗，改善交通系統。身為一個移民，一個有色人種女子，一個孩子的母親，我希望保證所有人感到安全和舒適。沒有什麼比為這個稱之為家的城市服務更榮幸的事了，我渴望開始工作。」

交通局委員會共設有七名委員，可對包括MUNI、汽車、卡車、出租車、自行車和步行道提供政策監督，確保交通的高效流動。交通委員同時還擔任舊金山停車局的成員。