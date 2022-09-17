余健全意外落選警委主席 市長遺憾

華裔警委余健全意外落選警委主席。（本報檔案照片）

由舊金山 市長任命的警察 委員歐博斯通（Max Carter-Oberstone）在日前的內部投票中，出人意料地選舉自己為警委副主席，伊萊亞斯（Cindy Elias）為新任警委主席。這導致同為市長任命的華裔警委余健全（Larry Yee）意外落選。外界解讀為，市長布里德失去了對警察委員會的控制。

七名警委中，歐博斯通與余健全、拜恩（Jim Bryne）和沃克（Debra Walker）都為市長任命。根據當地媒體舊金山標準（The San Francisco Standard）報導，這四人原本準備推選余健全作為新任警委主席，伊萊亞斯為副主席保持不變。

警察委員會主席掌控著警委的議程，不僅可以對警員實施紀律處分、為警局制定政策，更有權解雇警長。儘管布里德同樣擁有任免警長的權力，但其人選必須從警察委員會所提供的候選人名單中挑選。

布里德在15日曾對余健全的落選表示遺憾，「我們本有機會選舉一名在舊金山市成長，可以代表華埠 ，相信正義和公平，將更多華埠的聲音帶給警局的人。」布里德說，「我原本指望他的領導，但很不幸沒有發生，我十分遺憾。」她強調，這是政治和個人利益持續地阻礙我們需要為舊金山所做的事。

市長辦公室發言人克里特（Jeff Cretan）也證實了歐博斯通與市長的決裂。「選擇領導層是警察委員會的職責。」克里特說，「但市長更傾向余健全擔任主席。」