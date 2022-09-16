華商總會攜手Citizen 用安全軟件護衛亞裔長者

對抗頻發的亞裔仇恨犯罪，長者下載安全軟件。 （記者李怡／攝影）

美國華商總會與高科技公司Citizen合作，15日贈送華人社區價值高達500萬元的個人安全軟件，共同對抗頻發的亞裔 仇恨犯罪。當天在華商總會工作人員的指導下，數十名長者在現場率先獲得軟件免費下載、安裝和價值每年240元的訂閱功能。

這套軟件由矽谷高科技公司Citizen專門針對亞裔和長者傷害研發的安全防護程式，目前只針對灣區 的亞裔社區下載使用。軟件基本功能是，如自覺周圍環境不安全可打開軟件，便會有真人即時在手機網絡端即時陪伴。如遇險情，軟件會向警方匯報案發地址並撥打報警電話，就像幫有需要的人請了貼身警察 ，即時護衛使用者。讓使用者在擔心周圍環境的情況下，按一個鍵即可接通到專業人員陪伴和目擊情況，並在有需要的情況下幫忙報警，這是幫助應對針對華人的罪案的一個有效方法。目前軟件只有英語供選擇，但提供中文和西語的即時翻譯。

軟件具體服務功能包括：如在街上行走時覺得不安全，有網絡服務人員持續在線保持聯繫並連接緊急服務；幫用戶評估周圍環境並指引使用者到安全的地方；在有必要時會幫撥打 911；在警察對事件進行調查追責期間，可提供紀錄證據；在使用者獨自散步或第一次外出約會時，根據需要可追蹤定位。

目前Citizen公司與華商總會合作，可免年費供2萬華裔社區用戶下載；具體下載方式可登錄手機用戶商城，或蘋果應用商店下載Citizen程序，下載時輸入促銷代碼 (PROMOCODE)以獲得一年的免費使用權。