「九一一」21周年 從移民到愛國美國人：自我深思的一日

2022年3月APAPA在華盛頓舉行「團結一致反對仇恨」集會。（APAPA提供）

在2001年九一一 事件21周年之際，在愛國日這一天，加州和全美人民停下腳步，沉思和紀念各位犧牲的英雄，以及在那次可怕的恐怖襲擊中不幸喪生的所有人。在那個星期二的清晨，美國人民醒來時聽到了美國遇襲的可怕消息。這場襲擊永遠改變了美國的歷史。襲擊發生後，諸多英勇男女響應號召，加入美國武裝部隊，捍衛我們的自由。一天又一天、一月再一月，二十年後美國憑藉勇敢和堅韌，以及對希望的堅定信念，已然漸漸痊癒。

2021年5月15日APAPA蘇拉諾縣分會參加「團結一致反對仇恨」的加州接力賽。（APAPA提供）

兩年前美國再次面臨另一場危機—這場前所未有的危機，令親人離散，讓朋友分離。新冠病毒在美國肆虐，並在傳播途中奪走人們的生命。由於病毒起源問題，許多人趁機煽動仇恨之火。從兩年前直至今日，針對亞裔 的仇恨犯罪 事件在新聞報導中屢見不鮮。這些仇恨犯罪似乎總是以毫無戒心和易受傷害的美國亞裔老人為目標。

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）執行董事 Henry Chang 說：「正如美國穆斯林在九一一襲擊事件後感到不安全和不受歡迎一樣，美國亞裔在疫情期間也遭受了痛苦，反亞裔仇恨犯罪依然沒有消停。不幸的是，我們現在還是能在新聞裡聽到這些無端發起的襲擊事件，美國亞裔社區中的許多人都害怕走出家門。」

根據制止亞太裔仇恨組織（Stop AAPI Hate）報告指出，自疫情爆發到2021年6月，已報告有超過9000起反亞裔事件。一場旨在讓更多人認識到針對亞裔的仇恨犯罪行為的運動開始了，APAPA與180多個組織合作，於2021年在全美範圍內領導了團結對抗仇恨運動（Unity Against Hate Movement），在全美乃至全球舉行了18次集會。

APAPA表示，今年我們繼續這一勢頭，參加了在華盛頓特區舉行的團結大遊行（Unity March）。我們的行動旨在讓人們注意到，針對亞裔的仇恨犯罪仍然普遍存在，我們依然任重道遠。APAPA 將繼續與社區領袖合作，為那些無法發聲的人代言，會像在九一一事件中挺身而出的急救人員、執法人員和醫療保健工作者一樣，持續為大家服務。

APAPA表示，雖然加州如今面臨多種挑戰，但我們可以共同應對。在今年的愛國日，我們很高興有美國這個家園。