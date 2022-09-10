我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

不讓身體障礙剝奪人生快樂 矽谷媽帶特殊兒勇闖異國旅行

數位編輯孫愛薇／灣區報導
Roxana不畏辛苦帶著特殊兒獨自旅行，在歐洲維也納留下回憶。（Roxana提供）
Roxana不畏辛苦帶著特殊兒獨自旅行，在歐洲維也納留下回憶。（Roxana提供）

邱蕙君（Roxana Chiu）的第二個孩子小捷兒是特殊兒，但是Roxana完全沒有特殊兒家長常有的憂愁，她每天為自己與孩子仔細打扮，為小捷兒梳好頭髮、別上髮夾。Roxana說，孩子已經是特殊兒，媽媽更有義務讓她漂漂亮亮、活得開心。Roxana甚至自己帶著小捷兒勇闖多國旅行，不讓身體障礙剝奪更多的人生快樂。

Roxana在1989年和先生來美，輾轉到矽谷定居，連著兩、三年生下老大與二寶，由於先生工作忙碌，她幾乎是一打二的照顧著兩個寶寶長大。然而二寶小捷兒 一出生時，她就發現老二與其他孩子不太一樣，一出生就全身特別鬆軟，一般嬰兒的七坐八爬，但在小捷兒身上，也未曾發生過。在公園推著嬰兒車散步時，她發現躺在嬰兒推車上的寶寶，竟會軟趴趴地從推車上滑下來。

一肩扛起孩子求醫復健

Roxana帶著小捷兒輾轉在醫院間，從骨科到腦神經科，物理治療到早療課，她不想讓先生擔心家裡的事情，自己一肩扛起孩子的求醫與復健，通常是懷裡抱著一個，手裡牽著一個，帶著孩子在醫院裡做各項檢查，然而這些檢查都沒辦法給小捷兒一個診斷名稱，最後只能被歸類在智能與身體障礙（Mental Retardation）。Roxana說，因為無法被歸類在任何一個病症裡，許多復健跟醫療都是摸索前進，沒有一個參考模式可以走。

不願女兒成長受限

最後Roxana不再執意追求診斷答案，她不希望孩子繼續受到檢測的辛苦，她覺得就算孩子不是正規發展，也不應該剝奪她小小心靈的快樂成長。

小捷兒一直到三歲多才能扶站起來，在三歲前全都是在地上爬，不然就是被抱著。Roxana說，以前自己覺得只要努力什麼都可以達成，孩子的成長更是理所當然的發展，然而小捷兒的成長讓她知道，很多事情不是理所當然，在小捷兒身上每個小階段都需要練習再練習 ，有了這麼一個不同於常規的孩子，讓Roxana了解需要更多的包容與等待給發展遲緩的特殊兒。

外出足跡遍布灣區

不願意被孩子的現實狀況限制，Roxana照常帶著小捷兒外出用餐與旅行，每個節日與生日都認真的準備著，讓生活充滿著儀式感。為了鼓勵其他特殊家庭也跨出外出這一步，她協助規畫特殊兒團體巴士旅行，也經常與其他特殊兒家庭相約一起出遊，足跡遍布全灣區。

Roxana說，她盡可能的不要因為特殊兒關係，限制原本想要的生活模式，努力地去做所有原本想做的事情，而且是不怕麻煩的帶著自己「與眾不同」的孩子去做。

因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提...
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

勇敢克服旅行狀況

她不只在灣區旅行，Roxana不怕辛苦的帶著小捷兒勇闖十幾個國家 ，歐洲、亞洲各國都有母女倆人曾踏足的回憶，帶著特殊兒旅行的途中遇過很多事，比如在西班牙被偷了所有的錢跟護照，無法登上原本計畫的遊輪，Roxana 只好帶著小捷兒，被迫留在巴塞隆納，重新辦理護照證件，再想辦法用身上僅有的一張信用卡，追上遊輪。

在倫敦旅遊時也曾因孩子突然緊張不願意下地鐵車廂，Roxana說，那時以為已經要錯過下站時間，結果還好有熱心乘客大聲的喊叫：「有特殊兒需要時間下車！」因此工作人員讓地鐵停了五分鐘 ，讓她們母女可以有充裕的時間慢慢下車。

類似的狀況在旅行途中層出不窮，但這些挫折並沒有讓Roxana斷了帶著孩子旅行的念頭。她說，只因為一個信念 ，就算我的孩子跟別人不一樣，再多麻煩都不能阻擋我們追求豐富彩色的生活。Roxana想對其他特殊兒家長說：「不要害怕、不要被打敗！是的，也許你的孩子與眾不同，也許需要面臨更多的波折、更多異樣的眼光，但只要我們不放棄，我們的人生還是可以是彩色的。」

灣區 地鐵 檢測

上一則

北加中半島驚傳斬首案 現場超血腥 到場警員嚇傻

下一則

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

延伸閱讀

矽谷向市民提供 二價新冠疫苗加強劑預約注射服務

矽谷向市民提供 二價新冠疫苗加強劑預約注射服務
中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行
伊麗莎白二世1983年曾訪灣區 范士丹憶女王：彬彬有禮

伊麗莎白二世1983年曾訪灣區 范士丹憶女王：彬彬有禮
稱能驗血測新冠？ 矽谷總裁判20年

稱能驗血測新冠？ 矽谷總裁判20年
告別熱浪 灣區9日起逐步降溫 下周將明顯變涼爽

告別熱浪 灣區9日起逐步降溫 下周將明顯變涼爽

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事