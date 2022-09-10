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FCSN特殊兒童畫展 「天使視角」展現藝術之美

記者熊移山／佛利蒙市報導
Raymond Hu 將展示他的一系列生動、迷人的中國水彩畫和以動物為主題的混合媒體畫作。 這次將展出14件作品，圖為其中一件作品「大猩猩」。(記者熊移山／攝影)
Raymond Hu 將展示他的一系列生動、迷人的中國水彩畫和以動物為主題的混合媒體畫作。 這次將展出14件作品，圖為其中一件作品「大猩猩」。(記者熊移山／攝影)

舊金山灣區的華人特殊兒童之友會（FCSN），9日開始舉辦為期五天的「特殊視角畫展」(Through our eyes)，展出作品共有80多件是由50多位年齡從10至75歲發展障礙學員的個人創作。這也是FCSN在舉辦多次達人秀之後，首次推出藝術展，希望藉由這次展出讓社會能看到，只要給他們機會給他們愛心，這群折翼天使對社會有很大貢獻。

FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，日前在掛畫的過程中非常感動。學員有今天的成就是家長、老師及FCSN長年付出的成果。展覽主題訂為「特殊視角」，除了表達腦性麻痺或自閉症學童他們看世界的角度與一般人不同，作者中像唐氏症患者Raymond Hu，因為視力不好所以作畫時幾乎是貼著桌面作畫，他的視角也和正常人不同。

葉愛卿說，看到他們的作品真的只能用「不可思議」來形容。然而藝術創作是不分性別、種族、國界，所以先天的發展障礙的弱勢，並不影響他們的創作天分。

指導學生作畫的兩位老師趙莉姿及祈如馨表示，因為這類的學生的理解能力和學習速度都不一樣，所以不能像傳統教學方式統一用相同方式來上課。指導學生的過程中都是採取引導代替教學，讓他們自由發揮，在從他們的專長繼續發展，所以這次展出作品相當多樣，從丙烯畫(壓克力油墨)到油畫、摺紙、陶瓷等等。

為了讓策展活動更為正式，9日下午FCSN也舉辦了一場開幕儀式，現場除了作者及家屬外，FCSN董事主席喬立、佛利蒙市長高敘加、議員邵陽、黃潔宜以及多位學區委員都前來祝賀策展成功，這次展出自周六起僅有4天，有興趣的民眾可以前往參觀。本次展覽地址：42080 Osgood Rd Fremont。

Raymand Hu(右二)與父親胡正明(左一）、FCSN董事主席喬立(左三)、...
Raymand Hu(右二)與父親胡正明(左一）、FCSN董事主席喬立(左三)、執行長葉愛卿(左一)在自己的作品前。(記者熊移山／攝影)
學員開心的與自己的作品合影留念。（記者熊移山／攝影）
學員開心的與自己的作品合影留念。（記者熊移山／攝影）

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