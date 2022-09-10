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拜登總統提名 華裔女婿傑龍擔任Amtrak董事會董事

記者熊移山／聖荷西報導
傑龍(右)職涯中也與妻子董繼玲(左)一起創建了國際領袖基金會，以促進亞太裔青年的公民意識，決策參與和訓練領導統御為宗旨。(董繼玲提供)
傑龍(右)職涯中也與妻子董繼玲(左)一起創建了國際領袖基金會，以促進亞太裔青年的公民意識，決策參與和訓練領導統御為宗旨。(董繼玲提供)

拜登總統7日提名華裔女婿傑龍 (Joel Szabat) 擔任Amtrak董事。Amtrak是國家鐵路客運公司，在美國46個州和加拿大九個城市運作。傑龍是全美亞裔總商會會長董繼玲女士的夫婿，目前是交通部航空及國際事務部副助理部長，這項提名還需要參議院投票通過才能正式任命。

拜登總統7日提名華裔女婿傑龍 (Joel Szabat) 擔任Amtrak董事。...
拜登總統7日提名華裔女婿傑龍 (Joel Szabat) 擔任Amtrak董事。Amtrak 是國家鐵路客運公司，在美國46 個州和加拿大九個城市運作。(董繼玲提供)

傑龍畢業喬治城大學經濟系，哈佛商學院工商管理碩士。早年他曾在美國陸軍擔任騎兵軍官，接著經歷美國海事管理局的執行主任、小企業管理局參謀長和美國駐伊拉克大使館交通參贊、加州議會的首席交通顧問、環保署 (EPA) 的預算和管理執行官。在為政府單服務38年後他從美國交通部 (DOT) 退休。2019年傑龍被參議院任命為交通部航空和國際事務部助理部長、同時擔任政策代理副部長，任內除了管理航空相關協議及提案外，他也率先制定了有關無人機和自動駕駛汽車寬帶和頻譜使用的新政策，並推出了一項價值數万億美元的基礎設施提案。

傑龍職涯中也與他的妻子董繼玲一起創建了國際領袖基金會，以促進亞太裔青年的公民意識，決策參與和訓練領導統御為宗旨。基金會從2000年成立以來已為1萬多名亞太裔學生提供獎學金，並且提供暑期公共事務實習計畫 (Civic Fellowship Program) 給傑出亞太裔大專院校學生。每年約30名獲選的學生可以在暑假期間到華府進入各聯邦政府機構、美國國會議員辦公室、非營利機構或智庫等處實習8到10週。讓學生更全面的瞭解了美國國會、白宮運作及制定政策的方式與流程。

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