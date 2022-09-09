加州國際武術錦標賽逾1700人過招 有不少「洋面孔」參賽

不少外州團隊也組團前來參加比賽。（記者李榮／攝影）

2022年美國加州 國際武術錦標賽暨美國武術聯合會（USAWKF）功夫武術隊選拔賽，今年選在聯合市高中體育館。舉行，來自於世界各地十幾個國家和地區，共有1700多名運動員 與武術愛好者參加。主辦單位統計，這次參加盛會總人數高達近3000人，除了運動員之外，還有包括領隊、教練、隨行人員和觀眾。而儘管比賽時天氣非常炎熱，但是比賽現場更是相當「火熱」，武術健兒拿出敢於拚搏的精神展現絕活，現場觀眾掌聲不絕於耳。

美國加州國際武術錦標賽至今已經連續舉辦了14屆。比賽由世界太極科學聯合會（WTSF）主辦、美國武術聯合會（USAWKF）官方授權，是美國最大的武術比賽之一，也是國際武術文化交流的重要平台。包括國際武術聯合會副主席、美國武術聯合會主席吳廷貴，太極科學聯合會秘書長、美國武術聯合會副主席李書東，前美國加州眾議員、現任聖荷西貝律耶薩聯合學區委員朱感生都分別致辭。主席吳廷貴宣布比賽開始。

世界太極拳冠軍高佳敏、鄒雲建也帶著自己子女與學生團隊參賽。世界太極拳冠軍吳阿敏，與多次獲得全國武術比賽冠軍吳秋花都帶著學生參與比賽。除了華人參賽者之外，現場還有不少熱愛武術的「洋面孔」，展現他們平時習武的成果。主辦單位表示，隨著海外少林弟子的廣泛傳播，少林文化更漸漸深入許多社區與家庭，有些家庭父母子女還一起抱團練功，既鍛練身體又磨鍊意志，並且增強自信。

許多小朋友對於武術很著迷。（記者李榮／攝影）

比賽總裁判長方國璇表示，這次的武術中也包括氣功比賽與傳統武術。事實上，近年來可以看到更多的主流人士參與這些運動，尤其是太極運動特別受到各族裔人士的喜愛，強身健體。

來自拉斯維加斯的Moden Kung Fu團隊是由前北京 武術隊隊員，中國國家隊全國冠軍創立，這次帶領包括40多個學生、教練和家長共近百人參加比賽。他們表示，這次由領隊Zula Ulambayar帶領，並由全國武術冠軍王瑛（Ying Wang）擔任教練，團隊共拿下多面金牌非常開心，其中12-16歲的全能冠軍就是由Nathan Ly拿到，而12歲以下全能冠軍則是由Raiden Gunawan拿下。