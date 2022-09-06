史丹福學者講座 郭岱君：不要以為戰爭很遠 別誤判國際形勢

郭岱君在講座上警告大家，戰爭隨時都會爆發。（記者陳爍嘉／攝影）

為了幫助群眾了解抗日戰爭的歷史，警醒兩岸華人 對戰爭的可能性加以重視，史丹福大學 胡佛研究院中國近代史學者郭岱君5日下午在佛斯特市Crowne Plaza旅館（Crowne Plaza Foster City）舉辦「重探抗戰史：我們與戰爭的距離」專題講座。

講座上，郭岱君回顧1937年中國抗日戰爭的部分歷史；當時中日實力懸殊，中國不得不靠持久戰拖著日本軍，直到抗戰勝利。郭岱君無奈地說，「我作為一個學者，只能幫忙保存歷史，但我們研究歷史絕對不是為了過去，而是為了今天和未來」。

郭岱君對目前的世界局勢十分擔憂，她以盧溝橋事變的歷史作為例子告訴聽眾；當時戰爭發生時，是由於對形勢的誤判，決策者和領導人的錯誤，雙方溝通不良，互不信任，以及國際形勢的激盪等多重原因造成的。

郭岱君警告大家：「不要以為戰爭離我們很遠，其實戰爭隨時都會爆發。因為當年的很多情形，今天都在我們眼前一一呈現。」

羅智強在講座上提醒民眾，烏克蘭的難民還有歐洲可以去，但是台灣的背後就只有太平洋了。（記者陳爍嘉／攝影）

現在兩岸關係緊張，「台灣人在喊打，大陸人在喊殺」，但這些都是不應該發生的。郭岱君擔憂地表示，很多人以為戰爭沒多大關係，來就來吧，他們還沒意識到的是：戰爭對個人和家庭來說，都是很慘很慘的。一個好的領袖就是要領導國家和人民有尊嚴地避開戰爭。

正在美國訪問的前台北市議員羅智強參加本次講座；他在致詞時表示，現在所有的西方民主國家，都把烏克蘭 描繪成民主世界的英雄，但烏克蘭超過千萬的難民流離失所，烏克蘭的軍民冒著生命危險，不得不為保護國家而走上前線，令人動容。

羅智強向台灣人民發問：「台灣也要當這樣的英雄嗎？」

羅智強提醒道，烏克蘭難民還有歐洲可以去，但是台灣的背後就只有太平洋了。兩岸的和平正在遭到嚴重威脅，戰爭如懸在鋼索之上，容不得兒戲；但是現在人們在台灣講出「和平」這兩個字，甚至需要勇氣，扛著被霸凌的風險，「那麼我們離戰爭就不遠了」。