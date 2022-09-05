紅荳26周年演出 7旬華女戲迷：還想看第二次　

知名粵曲團屋崙紅荳戲曲26周年慶演出，4日在屋崙華埠上演。（記者劉先進／攝影）

灣區知名粵曲團屋崙 紅荳戲曲，4日在屋崙華埠 亞洲文化中心舉辦26周年慶演出，數百長者到場欣賞。75歲的蘇女士本來有憂鬱症，欣賞完節目後讚不絕口，「希望還有第二次、第三次粵曲表演。」

此次的表演為折子戲，有諸多經典曲目。包括李後主之去國歸降、碧波仙子證良緣、西廂記之拷紅、紅菱案之對花鞋、打金枝、再世紅梅記之折梅巧遇、潞安州和柳毅傳書之花好月圓。

紅荳戲曲特別贈送63張入場券給服務耆英的機構，包括，美國華裔精神健康聯盟(MHACC)、屋崙 St. Patrick's Terrace、屋崙家橋驛社康福園、屋崙林肯廣場休閒中心及加州百花演藝學院。另外， 紅荳戲曲亦將20張入場券贈與東灣台山同鄉會華埠社安隊，以感謝多個月來，他們在華埠義務巡邏，為緩解治安犯罪問題而作出的貢獻。

主辦方表示，疫情 爆發近三年，很多長者長期家居、足不出戶， 對精神和身體都有不良的影響。希望透過此次的贈券義舉，既推廣中華粵劇藝術，也可以服務華人社區，讓喜歡看粵劇的長者參加健康愉快、有益身心的活動。

華人Crystal Chen表示，父母一個80多歲，一個90歲，疫情期間為了保證安全，幾乎全天待在家中。此次拿到兩張贈票，也希望他們走出來參加社交活動，重溫當年粵劇，陶冶情操、放鬆心情。

75歲的蘇女士表示，她原本有憂鬱症，需要定期看醫生，每天服藥。疫情中，因為害怕感染，很少出門，憂鬱症加重。「雖然疫情後生活逐漸恢復正常，但還是不敢外出，因為陌生人也不會隨便和自己講話。自己年齡大，也怕被人傳染。我每天悶在家中胡思亂想，無所事事，兒子外出去工作，都莫名其妙的擔心。」