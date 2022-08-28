APAPA全國管理委員會 多位新面孔加入

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）宣布，增加及選出幾位新的全國管理委員會成員。（APAPA提供）

美國亞太公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA）宣布增加及選出幾位新的全國管理委員會成員。這個特別委員會負責監督組織活動、訂立政策以及制定重大戰略性決策，主席職位目前由Henry Yin擔任，之前曾由Ken Fong和尹集成（C.C. Yin）擔任，尹集成依舊擔任名譽主席。

尹集成表示，APAPA很榮幸能夠得到這些與我們有著一致使命的專業人士和堅定社區領袖的加入。他表示，從白宮任命者到加州 州長任命者，這些領袖將在未來幾年，繼續幫助我們宣導、建設和成長

加入APAPA全國管理委員會的幾位新成員，都是資深且堅定的社區領袖，例如紐約州 雪城的Lining He、加州的Irene Li及加州的Amy Matecki博士。

APAPA表示，Lining He是一名企業家，在服務社區方面有著廣泛的領導資歷，包括作為APAPA雪城分會的創始成員、紐約州府都會區華人社區中心的董事會主席兼董事長、全球亞洲鯉聯盟執行董事、倫斯勒理工學院學生參議員和紐約州眾議院政策分析師。

Lining He自2016年以來，透過將入侵物種轉化為美國農村地區的經濟機會，一直廣泛地展開地區發展專案。專業方面，他是OneStream Capital的管理合夥人，持有倫斯勒理工學院生態經濟學博士學位、加拿大麥克馬斯特大學國際經濟學碩士學位以及中國華中科技大學電氣工程學士學位。他目前現居紐約雪城，是一位丈夫，育有兩個孩子，也是一位活躍的社區成員。

APAPA全國管理委員會成員在尹氏莊園舉行20年紀念活動，成員從左至右分別氏Tony Lin、Dr. Alvin Cheung、Joe Johal以及Simon Pang。（APAPA提供）

Irene Li作為委員會新成員加入APAPA全國管理委員會，目前也是半島委員會成員主席。APAPA表示，她是Acellent Technologies,Inc.的總裁兼首席執行官，該公司擁有領先技術，提供即時結構健康監測和管理。在加入Acellent之前，Li在惠普工作了七年，並在離開前擔任全球項目經理，負責互聯網安全和監控。Li在國立台北大學獲得了城市規畫文學學士學位並被授予傑出校友，在聖他克拉拉大學獲得電腦和電氣工程理學碩士學位。

Amy Matecki博士是加州針灸委員會的州長任命者，自2016年任職至今。Matecki博士自2008年以來擔任Sutter Health Alta Bates Summit醫療中心的補充和綜合醫學 部醫療主任。2004年至2006年間，她在該中心擔任內科住院醫師。

Matecki博士自2004年起在北加州Hematology and Oncology Consultants Inc.擔任綜合醫學顧問和內科住院醫師，她也是國際綜合醫學中心主席。她在青島大學醫學院獲得醫學博士學位，在中國文化與健康科學學院獲得中醫理學碩士學位。

APAPA成員在沙加緬度首府前合影留念。（APAPA提供）

APAPA表示，目前全國管理委員會成員包括Henry Yin、Simon Pang、Joe Johal、Tony Lin、Michelle Wang、Alvin Cheung博士、Lining He、Amy Matecki博士、Irene Li及Mary Yin Liu。

名譽成員包括尹集成、黃春芳（Regina Yin）、Ken Fong、Sandy Chau及Hsing Kung。APAPA是一個全國性的非營利組織，致力於通過領導力和公民參與來推動AAPI社區發展。