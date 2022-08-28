華裔紀錄片導演周敏率隊訪唐納峰隧道 追思150年前華工

部分團員在中國牆下，對開鑿隧道的華人先輩進行祭奠，並合影留念。（特約記者錢曉莉／攝影）

華人 紀錄片導演 周敏帶領來自北加、南加及內華達州共12位團員，本月20至21日探訪華人歷史遺跡唐納峰隧道和淘金時代的奧本小鎮。這次的兩日行，是由灣區 知名公益機構僑路基金會協助，不僅讓人了解150年前中國華工在海外的艱辛勞動痕跡，也讓旅人親眼領略到華裔祖先的聰明才智。

尋訪團在歷史學家Phil Sexton的帶領下，對唐納峰上的第七號隧道以及上、下中國牆進行實地田野調查。（特約記者錢曉莉／攝影）

12位團員中，一位是來自洛杉磯的華裔女作家周遠馨，她曾獨自旅行，多次遠赴新疆，從浩如煙海的歷史資料中找尋靈感，並創作了長篇小說「于闐太子」。另外也有蜚聲美國中文作家協會會員、來自舊金山的知名作家強頌今，他創作的小說「留美色戒」至今仍占據亞馬遜（Amazon）網站的熱銷排行榜。

另外還有從內華達州卡林小鎮駕車五個多小時趕來的王麗珠與她的南韓籍朋友。王麗珠是導演周敏拍攝的紀錄片「回家」中的主要故事講述者。此外，還有幾位來自沙加緬度地區的歷史愛好者趙燕強、紅十字會工作人員等。

唐納峰（Donner Summit）海拔7200多英呎，是西奈－內華達山脈中一個極為險峻的山峰。從1864年冬季到1867年冬季，上萬名來自中國廣東的華工來到這裡，開鑿隧道。

六號隧道又稱「山頂隧道」，華工們在堅硬如鐵的花崗岩上開鑿，工程十分艱難。（特約記者錢曉莉／攝影）

其中最艱辛的是六號隧道，又稱「山頂隧道」。華工們在堅硬如鐵的花崗岩上開鑿隧道，工程十分艱難。儘管有黑火藥幫助，但仍然進度緩慢。中太平洋鐵路公司為了追趕進度，非法將舊金山一位化學工程師請到施工現場，配製液體炸藥，但液體炸藥的性能極不穩定，在實施山體爆破過程中，不少華工因此喪命。六號隧道耗時兩年多，最後才打通。

尋訪團在歷史學家Phil Sexton的帶領下，對唐納峰上的第七號隧道，以及上、下中國牆進行了實地田野調查。王麗珠特地從卡林帶來了白酒、水果，在中國牆下，對開鑿隧道的華人先輩進行了祭奠。

唐納峰海拔7200多英呎，是西奈-內華達山脈中一個極為險峻的山峰，圖為七、八號隧道。（特約記者錢曉莉／攝影）

來自灣區的退休醫生方小冰，祖籍是廣東台山，與當年修築鐵路的絕大多數華工們算是「同鄉」。她動情地說：「先祖們，我是台山的女兒，我代表家鄉父老來看望你們了。我們會銘記你們的犧牲和貢獻。」

尋訪團21日探訪了位於奧本的地標之一布魯默塹。這是一道長約800英呎、深約63英呎的深溝，鐵路從劈開的兩山之間穿過，形成一道優美的弧線。1864年春天，缺少勞工的中太平洋鐵路公司嘗試性地雇用了幾十名華工，來修築布魯默塹。華工們的勤奮耐勞和組織有序，以及在工程方面的才能，讓中太平洋鐵路公司的總裁利蘭史丹福等人大為稱讚，從而打消了對華工的顧慮，開始大批招募華工。

站在鐵路邊，來自洛杉磯的女作家周遠馨感慨地說：「我來之前看過很多關於修築中太平洋鐵路的紀錄片，可是當我真正站在這裡的時候，我覺得它比我想像的還要精采。」