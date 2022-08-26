北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

警方24日稱，一名拍達路瑪婦女兩年多來從未離開過她的房子。此期間她的母親死在她們位於Windsor Drive路的家中，屍體還留在客廳裡。

「根據所做的陳述，警員認為她從2020年3月初開始就沒有離開過房子，除了去郵箱。她所有的生活必需品都是在網上訂購，被郵遞到家裡，包括每日送餐」，拍達路瑪警察 局副局長沃爾什（Jeremy Walsh）說。

關心此事的鄰居注意到門廊上堆放著20-30個包裹，於是提醒警察對該住宅的居民進行檢查。鄰居們反映他們敲門時沒有人應答。

23日上午，「警官到達現場後，曾多次試圖聯繫該居民，但都沒有成功。鑒於他們的觀察，再加上報案人獲得的信息，警官對該居民的處境感到擔憂，即決定進入該住宅」。

警察發現該女子的母親死在客廳內，在一間臥室發現了女兒。該女子告訴警方，她的母親在2021年4月自然死亡。警方展開了 「可疑死亡」調查。「鑒於死者的狀況處於腐爛的晚期，她似乎已經死了一年多」，警方寫道。

沃爾什說，警員仍在試圖確定女兒是否犯了罪，將追溯女兒的 「可能導致她病情惡化和最終死亡的行為」。

女兒的自我隔離開始於2020年3月。同月，COVID-19疫情 促使蘇諾瑪縣官員命令居民居家隔離。調查人員沒有說疫情是否是女兒兩年半來從未離家的原因。

警方沒有公布這對母女的身份。城市官員23日在房屋上貼了紅色標籤，認為它不適合居住。女兒被送往醫院接受醫療評估和治療。

沃爾什說，警方將審查母親的病史，試圖找到任何幸存的朋友或親屬進行訪談，並弄清楚她的死亡究竟為何從未被報告。

偵探們還將調查財務紀錄，看看在母親死前或死後，是否有任何屬於她的福利 曾被收取和不當使用。蘇諾瑪縣警驗屍官辦公室將為這位母親進行屍檢，以確定其正式死因。

目前，該地區沒有未決的嫌疑人或安全問題。若有任何與此調查有關的進一步信息，請發電子郵件給拍達路瑪警察局偵探Daniel Boyd，[email protected]，或致電707-778-4334。