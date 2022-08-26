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認詐欺罪 金山前工務局長奴魯判7年

編譯組／灣區25日電
前舊金山工務局長奴魯承認聯邦詐欺罪，法官判刑七年。(圖取自電視畫面)
前舊金山工務局長奴魯承認聯邦詐欺罪，法官判刑七年。(圖取自電視畫面)

法官25日下午判決，前舊金山工務局長奴魯(Mohammed Nuru)承認聯邦詐欺罪，被判入監聯邦監獄服刑七年。這件醜聞涉及資深官員與商界重量級人士，破壞公眾對市府的信任。

在一份冗長法庭備忘錄中，檢察官海因茲(Stephanie Hinds)、柯爾瑟斯特(Thomas Colthurst)、薛帕德(Alexandra Shepard)指出，「實質性」(substantional)判決有助於阻擋其他人可能企圖利用辦公室之便而謀取私利。

奴魯看似一名渴望權力的官僚，對負責監督許多利潤豐厚合約的市府部門擁有控制權，他承認將合約分給朋友與親信。然而，支持他的友人則致信將他描述成一位忠實公僕與單親爸爸，縱容身邊每個人，慷慨導致他的失敗。

奴魯是舊金山市政廳傳奇倒下的高知名度官員，一系列指控包括十多位關鍵人物，包括面臨聯邦賄賂指控的前公用事業委員會主席凱利(Harlan Kelly)，以及並未被控罪但承認接受奴魯禮物的市長布里德(London Breed)。凱利的妻子Naomi Kelly則在丈夫被捕後辭職，儘管她並未面臨刑事指控。

檢察官在一份量刑備忘錄將奴魯描述成「典型騙子」(quintessential grifter)，是一個為時已久的貪婪故事，敘述他如何向爭取城市生意的人索取賄賂，進而利用他的影響力提供城市合約。他於1月份承認一項聯邦詐欺控罪，其為一起企圖賄賂機場委員失敗案件而引發。

奴魯認罪內容裡，他承認多次利用職位圖利自己。自2008年至2020年期間，他藉由國際旅行、珠寶、高檔葡萄酒、現金、廚房家電、以及他位在Colusa縣牧場的建築工程，交換優厚待遇與機密招標消息。

不過，也有100多名家人、朋友與公共工程員工、前同事致信支持奴魯，稱讚他作為單親父親的奉獻，以及在屋崙與舊金山推展社區花園的努力。辯護律師艾利許(Miles Ehrlich)與凱特斯(Katharine Kates)在量刑備忘錄強調奴魯的悔恨，請求判處三年徒刑。律師紀錄他的公共服務歷史，以及在妻子吸毒後撫養五名孩子的生活。

舊金山 檢察官 詐欺

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