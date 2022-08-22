茂名同鄉會 服務鄉親、搭建中美合作友誼橋梁21載

美國茂名同鄉會成立21周年暨新屆理事就職典禮20日晚在東灣阿拉米達市舉行。（記者劉先進 ╱攝影）

美國茂名同鄉會成立21周年暨新屆理事就職典禮20日晚在東灣阿拉米達市舉行。

會長謝永說，在大家的共同努力下，同鄉會發展壯大，業務蒸蒸日上。同鄉會的目的是整合人力和既有資源，服務鄉親，提供鄉親訊息，共同融入美國社會。有利於建設中國和平統一大業，為中、美兩國友好交流合作搭建和平友誼橋梁，團結廣大鄉親，熱心參與僑社事務和社會公益事業，為傳播中華文化，增強民間貿易往來和中美友好關係做出積極貢獻。2020年疫情爆發後，同鄉會立即動員在美鄉親籌款，善款全部用於支持家鄉地方政府的抗疫工作，體現廣大鄉親血濃於水的家鄉情懷。

中國駐舊金山總領館副總領事周茂義、領事莊元元，阿拉米達縣議員郝伯特(David Haubert)，中半島密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung），屋崙 市長代表時晨光，屋崙華埠 商會會長陳錫澎，美國華商總會永遠顧問、第一副董事長張福明夫婦，中美乒乓外交協會秘書長楊潔軼，茂名同鄉會常務副會長楊國強等出席活動。

周茂義說，21年來，同鄉會全體會員，守望相助，熱心公益，弘揚中華文化，努力建設和諧僑社，支持祖籍國的發展建設，為推動中美友好和民間交流做出頗多有益貢獻。同鄉會一向支持祖國和平大業。8月2日，眾議長裴洛西不顧中方強力反對竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方嚴重反對，採取堅決地合理合法措施。中方敦促美方，停止插手台灣事務和干涉中國內政，停止縱容台獨分裂勢力，停止在台灣問題上說一套做一套。以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，切實落實美國領導人做出的承諾。

郝伯特說，21年前，元老們創立茂名同鄉會，也創建美中橋梁，搭建兩國之間厚重的基石。當交流的橋梁穩固，大家就有商業、教育和文化發展的機會。也希望同鄉會接下來21年、121年都發展順利。