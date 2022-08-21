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金山「無乙肝運動」路跑 籲亞裔篩檢治療

記者王子涵／舊金山報導
蘇子文（左）表示，簡單的篩查和施打疫苗就可以避免感染乙肝病毒。（蘇子文提供）
蘇子文（左）表示，簡單的篩查和施打疫苗就可以避免感染乙肝病毒。（蘇子文提供）

乙肝（Hepatitis B）病毒是導致肝癌的主要原因之一，而全美近半數的乙肝病毒攜帶者為亞裔美國人。舊金山「無乙肝運動」組織為提升亞裔美國人對該疾病的重視，20日中午舉辦了第一屆乙肝慈善路跑活動。

支持者當天下午2時從舊金山北岸的克里西菲爾德公園（Crissy Field）出發，進行5000米慢跑。無乙肝運動執行主任蘇子文（Richard So）表示，舉辦慈善路跑是為了引起亞太裔美國人的注意，籌集善款，共同抵抗乙肝病毒。

「和社區居民一起，減少對攜帶者的偏見，增強交流。」蘇子文說，「每增加一個新的支持者，都有可能挽救一條生命。」

根據統計，亞裔僅占全美總人口的5%，然而在近86.2萬的乙肝病毒攜帶者中，近半數都為亞裔，其中成年亞裔移民成為主要患病群體。每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒。然而由於乙肝病毒潛伏期長，症狀不明顯，以及缺乏篩查等原因，近三分之二的攜帶者並不知道自己患病。

蘇子文強調，簡單的篩檢和施打疫苗就可以避免患病。「乙肝疫苗在八十年代就被研發出來，並且終身有效，你一生都無需再擔心。」蘇子文說，「並且如果你在患病的早期，在沒有發展成肝癌前接受篩查，按照醫生的指示進行治療，大多數人仍然可以度過幸福的一生。」

目前全美亞裔乙肝病毒攜帶者中，近7成出生在美國之外，大部分為移民群體。如果不及時治療，約15%至25%會發展成嚴重的肝臟疾病，如肝硬化、肝損傷甚至肝癌。

亞裔 移民 舊金山

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