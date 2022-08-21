歷史遺產足跡日 北加州小鎮Dutch Flat看早期華人移民史

Dutch Flat小鎮目前唯一遺留下來的早期唐人街一棟華工居住小屋。（李克／攝影）

北加州小鎮Dutch Flat本月6日舉行歷史遺產足跡日（Heritage Trail day），此為普萊賽縣（Placer County）歷史遺產宣傳及保護系列活動之一，許多普萊賽縣內的歷史城市都有舉行，歷史遺產足跡日是透過有趣和引人入勝的展覽和活動，展示普萊賽縣悠久的歷史遺產，同時也介紹小鎮內的早期華人移民 艱辛歷程。數百人參加活動，現場氣氛熱烈非凡。

歷史遺產宣傳及保護系列活動包括羅斯維爾（Roseville）、太浩（Tahoe）和楚魯克（Truckee）等七個山區博物館 、19個當地博物館都有舉行，包含今年7月初美國獨立日時，也曾報導過這個小鎮獨立遊行活動。

普萊賽縣是美洲原住民文化的發源地，1848年開始加州出現淘金熱、橫貫大陸鐵路的建設以及後來蓬勃發展的水果種植業，當地也盛行各種冬季運動和戶外休閒活動，如夏季激流漂流、徒步旅遊，冬季則是滑雪勝地。

Dutch Flat是由兩個德國兄弟Joseph和Charles Dornbach創立，1851年他們因淘金熱定居在這裡。Dutch Flat郵局於1856年開業，目前Dutch Flat有近300名居民，旅遊業在當地經濟中占了很大的比重，但目前的許多居民是退休人員、一般家庭和通勤到附近工作的專業人士。根據當地人表示，目前Dutch Flat小鎮沒有常駐的華裔居民。

Dutch flat Golden Drift歷史博物館有介紹Dutch Flat的採礦業，在1870年代達到頂峰，成千上萬的礦工在小鎮及周邊地區工作。Dutch Flat的唐人街則始於1850年一直發展到1860年代後期，當時橫貫美洲大陸的鐵路正在建設中，這裡成為舊金山之外最大的華人聚居地之一。

1853年Dutch Flat人口6000人，其中華人3500人。這個目前只有300人的小鎮，150年前曾經有6000人。1877年舊唐人街被燒毀，而後華人定居點遷至城鎮南部，在靠近中央太平洋鐵路的小鎮車廠附近建起新唐人街。

1889年新唐人街再次被燒毀，毗鄰小鎮上方的美國先驅墓地也是華人墓地，這裡的華人墓地跟其它墓地分開，這一方面證實了當年華人在這裡勞動生活的寫照。筆者來到這片華工墓地，目前這些華人墓地的墓碑已經沒了。據當地人說，大約70年前，這些華工的後裔將墓碑帶回中國，讓他們葬在中國的墓地，這也是早期中國移民葉落歸根的傳統。

Dutch Flat小鎮Ｇolden Ｄrift Ｍuseum展示當年華工的展覽。（李克／攝影）

Dutch flat小鎮博物館解說員說：「雖然生活、工作在海外，但人們離世後，仍希望能將自己葬在出生的地方。」他表示，目前博物館正努力籌款，幫助重建這裡的華人墓地，可以作為小鎮早期華人移民的紀念。

此專案大約還需要好幾年的時間才能完成，可以想像專案完工後，華人墓地將成為這個小鎮早期華工的一個永久性紀念標誌，以緬懷早期華工在小鎮做出的卓越貢獻。

Dutch flat小鎮博物館解說員放映了一段幻燈片，介紹早年華工在Dutch Flat小鎮的艱辛經歷。他表示，當年的華工受到歧視，當時法律規定華人不允許到當地人的商店去購物，華人被迫建立了自己的唐人街，開自己的商店為華工服務，由於早期華工移民人數眾多，所以最後唐人街的生意比本地其他居民的生意還要大，成為當時北加州最大的商貿中心，也成為華人當年在這裡勤勞奮鬥艱苦創業的一個寫照。

解說員在幻燈片播放中提到，有很多因素促成華人大量聚集，由於美國當時建設太平洋鐵路、開採礦產資源需要大量勞工，同時19世紀中期清朝末期太平天國起義及鴉片戰爭，使當時中國民眾民不聊生、很多廣東移民背井離鄉到美國這個陌生的土地來尋求生存。

他表示，當時建造太平洋鐵路由白人組成的建築工人工程進度非常緩慢，鐵路建築公司因此想到華人，認為他們兩千年前既然可以修建萬里長城，為何不能修建一條鐵路呢？鐵路公司抱著試一試的心態，先雇用50個華工，結果出乎意外，華人工作效率非常高，鐵路修建進度大大地加快了，從此以後就開始大量雇用當地的華工。