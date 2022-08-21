沙加緬度首爆H5N1禽流感 農牧業者憂疫情擴散

加州家禽聯合會官員和地方農牧業者擔憂縣內禽流感疫情擴散，導致嚴重的經濟影響。（本報資料照片）

根據聯邦疾病防治中心（CDC）數據統計，本月10日在沙加緬度縣首度發現H5N1禽流感 ，這也是沙加緬度首度發現禽流感蹤跡。加州 家禽聯合會（California Poultry Federation）官員和地方農牧業者表示，他們相當擔憂縣內疫情擴散，甚至大爆發，導致嚴重的經濟影響。

根據統計，今年以來全美受到禽流感的雞隻、火雞等家禽，有4000萬隻，雖然禽流感不會從家禽傳到人類身上，但也並非完全不可能發生。沙加緬度首例禽流感出現在某個自宅後院的飼養雞群中，大約有十隻雞染病，這也導致加州家禽聯合會和飼養家禽為主的農牧業者非常擔心。

根據地方媒體ABC10報導，當地的米切爾農場主人甚至不讓郵差和送貨員進入他的農場，他說，他想將自己的農場完全隔離於外面的病毒，不讓任何陌生人可以進入農場裡面，以免雞隻全受到感染，但他仍無法防範飛過頭頂的鳥。

米切爾農場主人說，倘若雞隻真的被感染禽流感，他的財產將一無所有，且他的農場也將被隔離封鎖四到七個月，他的損失會非常非常嚴重，可能會導致破產、負債累累。

加州家禽聯合會主席馬托斯（Bill Mattos）表示，不僅是禽流感推高了加州家禽的價格，人力短缺同時也導致家禽和雞蛋 短缺，目前全加州能供應的家禽、雞蛋只有一半，各種因素都影響到加州的家禽、雞蛋價格。

根據加州家禽聯合會統計，加州平均每個居民每年會吃掉20隻雞，如果火雞、肉雞和雞蛋價格波動，將對加州人來說影響極大。