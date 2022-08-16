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少數族裔婦女企業高峰會 8/25在聖荷西舉辦

記者李榮／聖荷西報導
全美亞裔總商會會長董繼玲（右）表示，將在聖荷西舉辦少數族裔婦女企業高峰會。（全美亞裔總商會提供）
全美亞裔總商會會長董繼玲（右）表示，將在聖荷西舉辦少數族裔婦女企業高峰會。（全美亞裔總商會提供）

全美亞裔總商會 (National ACE) 會長董繼玲近日在灣區與沙加緬度等地訪問，並與加州亞太商會會長方金萍（Pat Fong Kushida）共同主持圓桌會議，聽取少數族裔企業家及亞裔商家的意見，也討論促進商業發展的相關議題。董繼玲透露，與會人士就供應鏈中斷、通貨膨脹、庫存成本、信息獲取、維持勞動力、高額費用和稅收、中小企業的曝光率、及仇亞情緒等相關議題交換意見，而她也發表總商會年度政策方向及2022年度活動報告。

包括聯邦眾議員庫柏（Jim Cooper）、沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）、美國小企業管理局地區代表Elmy Bermejo、美國小企業管理局洛杉磯地區主任，白宮亞太裔事務辦公室區域網聯合主席Ben Raju、沙加緬度市議員Mai Vang、眾議員貝拉辦公室總監Matthew Ceccato、司法部社區關係服務處亞太議題資深顧問與特別助理Justin Locke等人，以及聯邦調查局的代表與加州公共衛生新冠疫苗小組資深顧問等不同單位的人士，都參加當日圓桌會議。

董繼玲介紹， 全美亞裔總商會是美國最大的亞裔總商會，代表各州亞裔和太平洋島民（AAPI）200多萬商家的利益，由會長統籌全美各州亞裔商會合作，推動亞裔企業的經貿發展，並且協同商業領袖及私營企業和公共部門倡議促進美國經濟成長的公共政策，期待為亞太裔創造商機與就業機會。事實上，包括副總統賀錦麗、財政部長葉倫、貿易代表戴琪等重要政界領袖都曾參與過總商會的活動。另一方面，全美亞裔總商會也與美國商務部合辦民情論壇，促請相關部門在制定政策時，考慮全美亞裔總商會籲請優先辦理的議題與法案。

當日會議中，與會者強調亞太裔必須自立自強，不能只求主流社會主動伸出援手，而是自己要主動透過各種政治與經濟的影響力來改善生存環境。眾議員庫柏表示，許多政治人物不願出面處理處理針對亞太裔商家的仇恨行為，因此在政治上代表亞太商家的組織格外重要。沙加緬度市長史坦伯格則指出，政府不能只保持現狀，而必須要投資未來、幫助小商家，「將近半數的美國工作人口受僱於小型企業。所以，幫助小企業就是幫助美國人民。」

董繼玲與方金萍也聯袂宣布，將於8月25日在聖荷西舉行少數族裔婦女企業高峰會，希望藉由峰會促進企業家與職場下一代婦女的發展。藉由大家匯聚一堂、互動討論、共同研議發揮競爭力的方式，也希望能爭取戰略合作夥伴，並加強商場領導技能。在高峰會中，包括政策制定者、社區及非營利組織領袖、高科技決策人士都會將於會現身說法，期待透過這次的峰會，重新定義未來女性領導的新方向。

亞裔 眾議員 加州

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