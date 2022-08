慶49周年 「龍吟合唱團」8月27日辦音樂會

首個在灣區 成立的華人合唱組織「龍吟合唱團」,將於8月27日(星期六)晚上7時30分,在加州 柏克萊市First Congregational Church (地址:2330 Durant Ave., Berkeley)舉行49周年音樂會。此次音樂會特別獻給在今年6月剛離世的團中骨幹成員楊旭香女士。

楊旭香加入「龍吟合唱團」共39年,除了擔任女低音主音外,還全心全力投入龍吟的內務管理,對團員事事關懷,對財務管理妥善。她的離世,是該團的重大損失。為了紀念楊旭香對龍吟合唱團的貢獻,今次音樂會的曲目包括詠唱她最愛的「雪絨花」(Edelweiss,電影The Sound of Music選曲),由前指揮何曉明編曲、劉丹作詞的「你未曾遠離」,龍吟樂隊演奏及夏威夷舞( I'll Remember You)男聲獨唱;及鋼琴家張苡正演奏「Four Bagatelles from『Mary Pleasant at Land's End』」等曲目,向楊旭香致敬。

這次音樂會的合唱項目,破天荒有三位指揮參與:丁偉晃音樂總監、何曉明老師及Peter Black老師。後者是龍吟女聲小組的指揮,他特別為今次演唱會作了一首名為「鴿子的合唱」(Choirs of Doves)反映對現今社會環境及現象的期盼。女聲小組除了演唱Hansel and Gretel音樂劇插曲「Sandman Aria and Evening Prayer」外,還會獻唱一首很少在海外流傳由黎英海作曲的「詩經三首」。

混聲大合唱方面,今年的曲目甚為多元及具挑戰性,如由李健作曲的「傳奇」,羅大佑作曲的「童年」,及美國本土作曲家John Leavitt的「Missa Festiva」等。

過去兩年半,龍吟合唱團在疫情 的陰霾中,導師及團員都努力不懈,一共舉行了三場虛擬音樂會。今次實體活動,該團成員期望各位新知舊雨皆能到場指導及欣賞。入場券每位20元。購票請與林美利聯絡,電話:510-918-2961。