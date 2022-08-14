APAPA共同創辦人尹集成 會晤拜登總統 聚焦種族暴力、通膨

加州傑出美國亞裔領導人舉行會談，APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與拜登總統合影。（APAPA總部提供）

為了兌現對美國亞裔 及太平洋島民人士的有力承諾，7 月拜登 總統抵達洛杉磯，與多位加州傑出美國亞裔領導人舉行會談。美國亞太公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA）共同創辦人尹集成（C.C. Yin）和 APAPA全國理事會成員Simon Pang 受邀出席此次閉門活動。2021年受白宮 委託，Pang擔任總統諮詢委員會（President’s Advisory Commission）美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民事務專員。

在這次氣氛友好的專屬會談中，拜登總統與尹集成、Pang和其他嘉賓就多項議題展開討論，內容包括急劇增加針對美國亞裔人群的種族暴力和歧視、當前經濟狀況及其對美國亞裔企業的影響，以及多方面影響了有色人種社區的通貨膨脹，如高昂的生活用品以及汽油價格等議題。

APAPA領袖對拜登政府今年初結束川普執政期間的一系列對華措施，表達了感謝，但他們同時也表達了對於未來如何落實新計畫的擔憂。司法部將新計畫稱為「應對國家威脅的戰略」（Strategy for Countering Nation-State Threats），繼續調查和起訴涉嫌間諜活動的案件。

尹集成表示，拜登總統藉此機會和我們坐在一起，聆聽我們的顧慮，我們想讓他知道，我們也是美國人，他是我們的總統，代表了我們所有人，包括亞洲國家移民和華人移民等。他表示，亞太移民中，有許多研究人員、教授和科學家，不應該因為反亞裔的偏見，成為他人攻擊的目標或遭受不公平的對待。

尹集成表示，能與總統見面，榮幸之至，但一想到仇恨引發的犯罪正在發生，便會感到難過，大家絕對應該重視這些問題、達成共識並共同進步。

Simon Pang表示，很榮幸能和尹集成一起代表APAPA與拜登總統會面，並分享美國亞裔社區如何在過去和未來為美國和加州作出積極貢獻，能以總統諮詢委員會專員的身分與白宮展開合作，處理所在社群的重要事宜，是一段意義非凡的經歷。

2021年APAPA與OCA、NAACP及猶太和穆斯林等社區組織展開合作，在加州和全美領導並組織了「團結一致反對仇恨（Unity against Hate）」的抗議集會，聚焦美國亞裔人士所面臨的種族暴力新浪潮。

隨著公共安全問題日漸增加，針對AAPI的暴力成為本社區關注的首要問題。7 月APAPA紐約領導人Michelle Wang應邀參加白宮閉門活動，在首都華盛頓與拜登總統及其他社區負責人會面。活動中，Wang見證了「2022 年兩黨安全社區法案」（Bipartisan Safer Communities Act of 2022）通過，這是極具歷史意義的時刻。

「2022年兩黨安全社區法案」包括槍支安全措施、心理健康支持投入以及校園安全等內容，旨在預防槍支暴力事件。該法案得到了民主黨和共和黨的支援，並將為各州和地方社區預防槍支暴力事件提供重要支援。

Wang表示，作為 APAPA 的領導人之一，非常榮幸能代表 APPI社區在白宮出席具有里程碑意義的重大活動，身為一個母親，非常感激國會能採取行動，為我們的社區和孩子通過了這一項關鍵法案。

據白宮方面表示，他們將在青少年和校園等領域撥出5000萬元用來資助 21 世紀社區學習中心（21st Century Community Learning Centers），包括持續至2023年9月底的課後和暑期學習計畫。研究表明，這些計畫可以成為預防青少年暴力的公共衛生和健康全面方案的一部分，激勵青少年實現自主，為年輕一代的成長提供安全的環境。