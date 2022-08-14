崔映玉、朴銀珠籌款晚會政商雲集 誓為亞裔爭取資源

聯邦眾議員崔映玉（左）、朴銀珠（右）在籌款晚會上發表演講。（李克／攝影）

亞裔 美國人公益組織（AAGG）8月5日晚上在尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦聯邦眾議員崔映玉 （Young Kim）、朴銀珠（Michelle Eunjoo Steel）盛大籌款晚會，有超過100名加州 政府要員、社會名流參加活動。兩位女議員也在演說中表示，將以她們最大的努力支持少數族裔的權益，為亞裔少數族裔在美國主流社會爭取更多權力。

尹氏莊園由華裔著名企業家尹集成（C.C. Yin）與夫人黃春芳（Regina）建造，占地約50英畝，坐落在北加州風景秀麗、具田園風光的度假城瓦卡維爾（Vacaville），籌款會上準備了豐盛的中餐。

籌款活動中，兩位女議員發表熱情洋溢的政治演說，並感謝大家參與籌款會支持活動，她們保證將以最大的努力支持少數族裔的權益，為亞裔少數族裔在美國主流社會爭取更多權力。

AAGG的宗旨，是支持選舉能反映社區價值觀的政治領袖，幫助有興趣在政府部門謀求職業的個人，透過增加政治教育和參與，賦予亞裔選民的權力，以及建立強大的亞裔捐助者基礎。

過去亞裔美國人曾經遭受過種族歧視。早期隨著大量來自亞洲的移民進入美國，他們被視為廉價的勞動力，因為他們需要收入才能生存。沒有人為亞裔提供適當的平等法、勞動法甚至醫療保健，AAGG將在政治領域以及醫療保健和勞動法方面提供幫助。

AAGG確定競選州和聯邦民選辦公室的亞裔候選人，並將他們推薦給AAGG網路，提供財政資源。工作內容包括宣導和廣泛支持華裔積極參與政治活動，加入主要政府職能部門立法、行政和司法。

AAGG支持包括透過選民登記、選民教育、政策和問題、青年領導力發展、司法和政治任命以及基層和社區層面的聯盟建設來支持地方選舉和政府。多年來AAGG曾幫助選舉Mike Honda、Judy Chu和Grace Meng等美國國會議員。

崔映玉是美國眾議院 代表加州第39選區，作為韓國移民、小企業主、社區領袖和母親，崔映玉成為第一批在國會任職的韓裔美國女性之一，並幫助所有美國人有機會像她一樣實現自己的夢想。

作為美國的移民，崔映玉畢生致力於回饋社區，她開始擔任前國會議員的社區關係和亞洲事務總監，擔任公共服務部門的負責人，也是與亞裔美國人社區和外交政策有關的問題的顧問。崔映玉作為一名女議員為增加就業機會、支持小企業、確保公共安全、促進教育機會、支援退伍軍人和保護家庭暴力受害者，不懈地爭取他們的權益，目前她是眾議院外交事務委員會、眾議院小企業委員會、眾議院科學空間和技術委員會成員。

朴銀珠2021年起擔任加州第48屆國會選區的美國代表。她是一名公務員，母親曾經在國會工作。她很小的時候就開始對公共服務產生興趣，當時她看到單身工作的母親，努力參與加州平等委員會，看著自己母親為少數族裔爭取權益而奮鬥的精神，她知道需要幫助哪些需要幫助的人，為他們發聲。

崔映玉表示，應該鼓勵年輕的少數族裔，如高中生、大學生以及研究生們積極參加政治活動、在政府部門參加暑期公益工作，幫助議員們工作，這樣可以在年輕的時候有機會從內部了解參與這些政治活動，知道選民的要求，為他們爭取權益。