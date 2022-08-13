國際領袖基金會 頒美國總統義工金質獎給林貴香、賴淑娜、梅毅端

董繼玲也頒給林美蓮(左六)服務ILF 20周年的金質義工獎，代表基金會以及所有的學生感謝她長期以來對基金會的付出。(記者熊移山╱攝影)

舊金山 中華企業學會(MBA)與國際領袖基金會 (ILF)日前舉辦2022年舊金山圓桌會議，由ILF創會會長董繼玲(Chiling Tong)與舊金山主席林美蓮(Grace Huang)及共同主持。會中除了聽取顧問團建言外，並頒發美國總統義工金質獎(The President’s Volunteer Service Award)給三位長期支持ILF以及對亞裔 社區服務的僑領。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘祺及灣區多位僑領參加會議。董繼玲也在隔日以全美亞裔總商會 (National ACE) 會長身分，前往加州首府沙加緬度參加帶動亞裔企業經貿、推動美國經濟繁榮會議。

林美蓮表示，國際領袖基金會是非營利組織，宗旨是推動亞太裔社區參與公眾事務，培養領導能力，並且促進經濟繁榮。基金會從2000年成立以來已為一萬多名亞太裔學生提供獎學金，並且提供暑期公共事務實習計畫 (Civic Fellowship Program) 給傑出亞太裔大專院校學生。每年約30名獲選的學生可以在暑假期間到華府 進入各聯邦政府機構、美國國會議員辦公室、非營利機構或智庫等處實習8到10週。讓學生更全面的瞭解了美國國會、白宮運作及制定政策的方式與流程。

本次餐會上由董繼玲與林美蓮一同頒發總統義工獎給世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、AABC 亞裔美好社區創辦人賴淑娜及世界財務副主席梅毅端 。

董繼玲表示，三位得獎者除了在自己的事業上有成，還把多餘的時間貢獻給社區，幫助下一代成長值得下一輩學習。

董繼玲也頒給林美蓮服務ILF 20周年的金質義工獎，代表基金會以及所有的學生感謝她長期以來對基金會的付出。董繼玲強調，ILF 除了重視亞裔第二代學術和知識上的成就，更重要的就是如何傳承中華文化和傳統給他們，這也是前勞工部及交通部部長趙小蘭每次與ILF同學見面時會鼓勵大家的重點。

賴銘琪致詞時逗趣的表示他要先向董繼玲會長致歉。因為20年前當ILF成立時，他是駐華府二等秘書。因為看到基金會成立的宗旨不僅要協助學生，還要辦理很多活動，自己覺得ILF應該「撐不久」。後來2014年他擔任駐休士頓代表處處長時才發現，ILF不僅達成原本設定的目標，而且還舉辦了很多活動提高台灣的能見度。特別在培育亞裔青年領袖這個計畫，是具有實質的意義。

國際領袖基金會頒發總統義工獎給林貴香(左四)、賴淑娜(左二)及梅毅端(由夫婿代領)。中間為董繼玲。(記者熊移山/攝影)

董繼玲隔日前往沙加緬度，與加州亞太商會會長方金萍 (Pat Fong Kushida) 主持圓桌會議。會議議題除了涵蓋供應鏈中斷、通貨膨脹、庫存成本等商業議題也包含仇恨亞裔情緒等。並發表總商會年度政策方向及 2022 年度活動報告。

董繼玲表示，亞裔在美國是重要的組成分子，她在聽取企業家及亞裔商家心聲，會將大家的意見帶回華府，促使政府能制定更好的政策，幫助亞太裔商業社區。