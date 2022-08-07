慈濟人捐助灣景區非裔 用愛心贏得信任

自2017年開始，慈濟志工每周六都會進入社區發放食物，疫情期間也沒有中斷。（本報記者攝影）

新冠疫情爆發後出現的仇亞犯罪風潮，傷害的不僅是一個個亞裔家庭，族裔之間的關係也因為頻發的暴力事件而愈發緊張，民眾間缺乏信任和理解。然而，在舊金山 東南部的一片非裔 集中的社區中，佛教慈濟基金會的志工們用愛打破了種族間的壁壘。他們在那裡已默默耕耘數十年，與非裔居民能夠相處融洽，用行動贏得信任。

本周六，慈濟的志工們像往常一樣來到灣景區（Bayview）的Alice Griffith社區，為當地居民派發新鮮的蔬果食物。慈濟舊金山支會負責人林育貞說，自2017年開始，他們每周六都會來到這裡，領取食物的居民由最初的30幾戶增至近100戶，儘管疫情艱難，但從來沒有中斷過。

自2017年開始，慈濟志工每周六都會進入社區發放食物，疫情期間也沒有中斷。（本報記者攝影） 佛教慈濟基金會的志工們用愛打破了種族間的壁壘，默默耕耘數十年，與非裔居民和諧共處。（本報記者攝影）

灣景區是舊金山市犯罪率最高的區域之一，由於其獨特的歷史原因，這裡的居民大多為低收入 家庭、遊民、移民等弱勢群體，即便是慈善機構也很難深入進社區展開工作。慈善訪視幹事黃淑雲（Roxanne Buchwitz）在接受本報採訪時表示：「我們從她們的小孩開始，虎毒不食子嘛，我們愛護他們的孩子，他們也會反過來愛我們華人。」

2004年，舊金山慈濟人在推動贈書活動時，發現許多低收入學童假日沒有午餐，往往都要挨餓度日，於是延伸出「幸福校園」計畫。2009年起，慈濟基金會與當地教育局合作，集中志工力量服務貧窮率、犯罪率最高的「灣景區獵人角學區」（Bayview Hunter's Point School Zoon），服務項目包括援助桌椅床墊、素食及環保推廣、學業輔導、制服發放、中文及靜思語教學、茶道花道等。

一些華裔民裔對非裔有些誤解，比如說犯罪問題。「但華人也要感恩非裔居民，因為沒有他們就沒有這片社區。」黃淑雲說，「同時，也要引導非裔居民尊重新到來的華裔居民。」她表示，Alice Griffith社區中的華裔居民在增加中，已經占了三分之一。

周六當天還進行了醫療義診和年青勇士夏令營（Youth Warriors Program）的活動。共有14名醫生進入社區，其中不乏中醫傳統治療，包括針灸、草藥治療等。西醫有內科諮詢、記憶健康諮詢等。

當地居民正在接受中醫的治療。（本報記者攝影）

慈濟北加州分會副執行長、醫療幹事黃啓貞表示，「其他族裔的人一開始不了解，但也在慢慢的接受，因為中醫的效果會馬上讓病痛得到解決。」他補充道，因為疫情，義診變成了預約制，在醫生進入社區前，會提前通知居民。

慈濟美國總會前執行長陳濟弘表示，通過幫持學校的孩子們，提供食物和基礎教育，最終慈濟進入了社區的家庭中。他說：「在沒有人敢來的地方，慈濟人可以隨便走動，這裡的居民看到慈濟的制服後舉雙手歡迎，這是過去十幾年服務的結果。」