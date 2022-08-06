圖書館員朱菊影為孩子說了35年故事 退休後有新目標

兒童圖書館員Jean在最後一堂實體故事時間挑選「鴨子騎車記」，期許孩子們保持好奇心、不畏挫折，最重要是快樂的學習。（數位編輯孫愛薇／攝影）

洛斯阿圖（Los Altos）公立圖書館 員朱菊影（Jean Nei）是「兒童中英文說故事時間」的講者，她從念書時就發現自己喜歡講故事、喜歡和孩子們相處，進而考上美國的兒童圖書館員，為孩子們說故事，一說就說了35年，今年8月她正式退休 了，雖然無法實際聽到她說故事，但她努力將故事影音搬到網站上，未來任何時間地點都能聽到Miss Jean的故事時間。

Jean來自台灣，一到美國就立志成為一位圖書館員，並取得相關學位和資格考試，最後申請上Santa Clara County的公立圖書館。沒想到她一待就是35年，當年第一批聽故事的孩子們都已經長大成人，有了小孩，也有媽媽帶著大寶來聽，大寶長大上學了，然後接著二寶來聽，然後三寶再來聽。

Jean的中英雙語故事時間，有英文的唱遊，讓以中文語言為主的小孩，練習簡單的英文能力。（數位編輯孫愛薇／攝影）

和孩子們感情好的Jean也在工作中發生許多溫馨小故事。她說，有一位住在拉斯維加斯的爸爸邀請她在網路上參加他小女兒的生日會， 只因她曾為姊姊唱了生日快樂歌， 妹妹也想要。

參加Jean的說故事活動，她會精心設計活動的每個環節，充滿趣味的故事讓孩子們哈哈大笑，搭配著玩偶吸引孩子的目光，故事說完了還有手作活動可以玩，小朋友們在家長的帶領下，完成手上的作品，Jean也很有耐心並友善地回覆孩子們，如同長輩般關懷小孩。

每場說故事時間都搭配手作，從簡單的手作刺激孩子們的手眼感官能力，也是圖書館員的專業表現。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Jean回憶，其實她從八年前才開始從英文故事踏入中文故事，遭遇最大的問題是館內中文繪本收藏不夠多，有時候準備了主題，卻沒有足夠的中文書籍可以搭配，最後她想到用英文繪本翻譯成中文來講故事，能挑選的故事就更多，活動也能準備得更豐富，也因此吸引愈來愈多華人家長帶著孩子來聽故事。

準備故事時間很不容易，需要相當多專業素養，說、讀、唱、寫、玩，不同方式都能激發孩子們對語言的學習，同時也需要兒童早教訓練。Jean表示，故事時間不只是給孩子，同時也是教導家長，許多家長不知道怎麼透過書本引導孩子，圖書館的故事時間其實就是一種示範，透過說故事激發孩子們學語言的能力。

在家長們與孩童的不捨下，為孩子們說故事的Jean，於今年從公立圖書館退休。（數位編輯孫愛薇／攝影）

新冠疫情 爆發時，公家機關都關門了，Jean意識到實體說故事的方式需要改變，她便開始研究線上說故事的可能性，並開始在自家客廳，用手機在臉書上繼續為孩子們講故事。這一個舉動造福了許多因疫情無法出門聽故事的孩童，甚至說故事的聽者擴及到全美，連東岸都有小讀者可以線上聽故事。

Jean說，她在退休前極力協助圖書館將故事影音搬上圖書館網站，從此任何時間、任何地點都可以在線上聽到「Miss Jean故事時間」，服務的對象遍及全美各地甚至是海外。

今年7月28日是Jean在圖書館實體為孩子們說故事的最後一天，許多家長得知Jean即將退休，依依不捨。有位馬來西亞家長說，她的女兒從三歲開始聽故事聽到現在都七歲了。也有家長說，疫情時才認識Miss Jean，外州的小外甥也參加網路中文故事時間。

Jean今年8月正式退休，洛斯阿圖公立圖書館目前沒有華人館員接替她的中英說故事工作，持續多年的中英說故事時間也就此告一段落。不過她曾為孩子們說的故事、唱過的兒歌，成為孩子們成長的養分、童年的回憶。Jean同時也成立了線上聽故事系統，將中英雙語故事的服務擴及全美，退休後仍持續地為孩子們說故事。