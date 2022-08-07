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6成學子至少打1劑疫苗 沙加緬度學區擬恢復實體課

記者江碩涵／沙加緬度報導
今年夏天新冠疫情仍居於高峰沒有下滑，不過沙加緬度學區很可能要求全面實體返校上課，圖為示意與新聞無關。（本報資料照片）
今年夏天新冠疫情仍居於高峰沒有下滑，不過沙加緬度學區很可能要求全面實體返校上課，圖為示意與新聞無關。（本報資料照片）

今年夏天新冠疫情仍居於高峰沒有下滑，不過沙加緬度學區很可能要求全面實體返校上課。根據統計，沙加緬度全縣超過一半的12至19歲學生大部分都已接種疫苗，5至11歲的學生則有40%的人已經打過疫苗，而0至4歲的小孩接種疫苗者低於5%。

上個學年，沙加緬度聯合學區宣布要求年齡較大的學生接種疫苗，甚至設定截止日期，不過由於有些家庭反對，學校最終並沒有執行任務。

根據沙加緬度聯合學區統計，今年6月最新數據，有61%的學生至少打過一劑疫苗。沙加緬度聯合學區發言人表示，學區從去年開始就嚴格執行口罩令，要求校園內的人們都必須戴口罩，一直持續到今年夏天。

不過今年下半年的新學期是否要繼續執行口罩令，則要看最後教育委員會的決議。沙加緬度聯合學區表示，8月11 日下午6時30分至8時30分學委將開會，審查秋季新學期新冠疫情的緩解措施。

沙加緬度市教師協會主席費舍爾（David Fisher）表示，工會支持開學時要求在室內戴口罩。他表示，工會的立場是優先考慮安全性，科學證實，口罩仍然是減輕新冠病毒傳播的有效方法。

當地家長克萊明（Lindsay Klemin）表示，贊成學校恢復實體上課。她說，疫情傳播的高峰狀態她相當熟悉，只要人們生病時待在家裡、校園內遵守防疫規則，恢復實體上課是安全的。克萊明說她有一個即將上一年級的6歲兒子和一個即將上幼兒園的2歲女兒，兒子已接種了疫苗，她計畫也讓女兒接種疫苗。

疫苗 學區 口罩

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