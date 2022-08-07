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沙加緬度擬增加遊民庇護所生變 恐被從11月投票撤回

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度11月投票新措施，內容是替沙加緬度市的無家可歸者提供更多庇護所，但措施很可能被取消。（本報資料照片）
沙加緬度11月投票新措施，內容是替沙加緬度市的無家可歸者提供更多庇護所，但措施很可能被取消。（本報資料照片）

沙加緬度原本有項措施將於11月投票，內容是替沙加緬度市的無家可歸者提供更多庇護所。不過根據當地媒體指出，當地倡議者發現，原定要投票的這項措施很有可能被沙加緬度市議會撤回或更改內容。

沙加緬度無家可歸者倡議人士康威（Daniel Conway）表示，由於沙加緬度市議會尚未同意在11月8日的投票中採取配套措施，市府官員正在考慮撤回或更改投票內容。據了解，沙加緬度市議會4月以7票對2票通過了這項措施，康威則與一個由企業支持的聯盟一直在收集簽名，希望將這項倡議交給選民11月來投票。

他表示，市政府曾找過倡議者，要求將城市對無家可歸者危機的行動與縣府對無家可歸者採取行動聯繫起來，但經過五年的合作嘗試，市府和縣府仍沒有交集，也導致行動一直無法前進。直到最近，縣監事會成員表示，他們願意向選民提出一項措施，讓地方政府提供更多庇護所並授權官員清理某些營地。

根據報導，縣府官員贊成清理條例，允許市府在清理占領公有財產的四人以上營地，同時要求市府開設至少1000個新的庇護床位和空間。無家可歸者倡議人士批評這項政策，宣稱這將對尋求團體安全的無家可歸者，尤其是女性，造成傷害。他們表示，如果繼續倡議11月的投票，將會使整個政策反其道而行，只有執法，而沒有新的措施。

根據統計，沙加緬度的無家可歸人口持續上揚，目前沙加緬度縣新贊助了1300個庇護床位，但每晚都爆滿。倡議人員曾表示，縣府應該要比市府做更多事情，因為縣府的預算是市府的六倍，縣府也有心理健康、藥物濫用治療等專業人員，而市府沒有。

根據樣本數回算，沙加緬度縣夜晚平均預計有9287名無家可歸者，是2019年1月的兩倍多，無家可歸者的人數已超過舊金山，全年預計有2萬多人無家可歸。而11月的投票究竟會不會將無家可歸的措施納入，將取決於8月9日的會議。

投票 庇護 預算

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