沙加緬度掃蕩遊民 聯邦法官阻止：8月底前禁拆營地

聯邦法官日前宣布禁止沙加緬度市府掃蕩遊民，此項禁令將維持28天，至少到8月底。（本報資料照片）

沙加緬度的遊民 將允許繼續待在營地直到8月底，不必再擔心他們會被市政府「掃蕩驅離」。聯邦法官日前宣布禁止沙加緬度市府掃蕩遊民，此項禁令將維持28天，至少到8月底。根據中谷當地媒體KCRA報導，代表沙加緬度遊民的加州 無家可歸者聯盟聲明指出，他們相當滿意聯邦法官裁決禁止沙加緬度市拆除遊民營地。

加州無家可歸者聯盟首席組織者兼總法律顧問普林斯（Anthony Prince）說，當執法人員清掃並拆除遊民營地時，遊民們就會被推入一個更危險的環境，甚至有暴露在極端高溫下的風險，掃蕩遊民營地並不是解決遊民問題的方案。也因此組織積極尋求法律解套方案，並獲得聯邦法官認可、發布禁止清掃令。

普林斯說，每當城市透過警察 、執法部門或公共事業部門破壞遊民營地時，就等於將遊民流放到街道，使得遊民遠離能保護他們的地區。

根據聯邦法院裁決，沙加緬度的遊民將允許繼續待在營地直到8月底，其中一部份原因是因為沙加緬度夏季氣溫相當高，這項禁令將至少維持28天不會改變。

根據聯邦法院這項禁令，沙加緬度市府發表書面聲明，認為聯邦法官 Troy Nunley 發布的初步禁令更加反映了加州和沙加緬度市無家可歸者危機的複雜性。沙加緬度市府表示，無家可歸者聯盟宣稱市府正在掃蕩營地，這個說法是錯誤的。沙加緬度市府表示，市府並沒有掃蕩營地，市府的立場是與社區合作夥伴探索更多解決方案。

不過組織的倡議者卻認為市府的作法是不對的。普林斯表示，組織並不是希望遊民永遠在帳篷內，也不是想要遊民們回到街上，組織的目標是希望永久解決沙加緬度市的無家可歸危機，並利用更多可用的資源，將人們安置在適合居住的地方。

他表示，沙加緬度至少要提供更多有冷氣的庇護所或公共場所，並延長冷氣開放的時間。普林斯說，組織將在8月底時繼續要求聯邦法院延長掃蕩營地的禁令。