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組新黨 理想豐滿現實無感？ 華人有支持有觀望

記者楊青／綜合報導
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。（Getty Images）
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。該黨將由前總統參選人楊安澤及前新澤西州州長惠特曼共同召集。（Getty Images）

對楊安澤（Andrew Yang）擬組建新的前進黨（Forward Party），並希望尋求對民主和共和兩黨不滿的支持者，南加州華人社區看法多元，有支持，有觀望，也有認為是新一波的政治作秀和炒作。並有不少華人表示，確實對美國的政治和社會現狀不滿，期望改變，但如何改變，需要智慧。

阿罕布拉市一位資深華裔民選官員，以「理想豐滿而現實無感」來形容他對前進黨組建的看法。

他認為，希望高度整合選民的政治理念，並不現實，美國長期以來共和、民主兩黨交替執政，但即便是同黨人士，每個人對同一議題的看法也不可能完全一致，比如希望嚴格管控槍枝的民主黨人，也可能在墮胎議題上有比較保守的觀點；認為墮胎法規可以放寬的共和黨人，也可能會認為有修改憲法嚴禁槍枝的必要；同黨派的人，可能在某些尖銳的議題上出現意見高度一致。況且，除共和、民主兩黨外，茶黨、綠黨等也行之多年，卻始終難以成為傳統兩黨的競爭對手，成立新的黨派能夠吸引多少人？是一個未知數。

一位自稱中間偏右的華裔前民選官員表示，他現在還看不到前進黨的具體黨綱，「即便黨綱清楚，宣傳也需要大筆資金，能夠從中收穫什麽利益，將是投資人投資的關鍵」。他認為，投資人至少在短時間内不會看到立竿見影的好處，等到利益關係較為明朗時，相信兩黨也會適時調整，全力穩住陣營。他認為，新建黨派實際上可能會導致一些支持者「被割韭菜」。

不過也有相當民眾認為，成立另外的政黨，給選民多一種理念歸宿的選擇，並非壞事。如果美國政黨能夠形成三足鼎立，説不定會出現前所未有的穩定局面，並非不可能。

但也有政治觀察人士認為，執政與在野黨派的尖銳對立，並非美國獨有，也並非近年獨有，而是任何民主政治都可能出現的狀況，如果兩派出現對立則另建政黨，政壇可能變得更加複雜，老百姓可能更加無所適從。

一位政治觀察人士認為，進步黨認為不滿民主、共和兩黨的選民，會歸於前進黨旗下的想法並不科學，事實上，回顧美國歷史，兩黨政治架構底下，過去出現過第三、第四政黨，但終究均未成氣候，多年來未能在美國政壇產生影響，甚至忽略不計。

美國近代史上極少數的少數黨影響美國總統大選的例子。1912年老羅斯福(Theodore Roosevelt）成立進步黨（Progressive Party），抗衡前共和黨同僚William Howard Taft. ，結果民主黨競選人Woodrow Wilson漁翁得利。進步黨最終得票27%，共和黨得票21%，民主黨最終以42%的得票獲勝。1992年共和黨老布希對決民主黨柯林頓，前共和黨前同僚Ross Perot以獨立人士身份挑戰競選，分走19%選票，老布希最終以37%的得票輸給民主黨柯林頓的43%。從1996年開始至2000年，分別以綠黨和改革黨及獨立人士競選總統的納德（Ralph Nader），2000年從民主黨候選人高爾支持者中吸走300萬票，促成共和黨候選人小布希贏得白宮寶座。

華裔楊安澤等人投書華盛頓郵報，過去第三黨屢戰屢敗，為何現在不會。(取材自華盛頓郵...
華裔楊安澤等人投書華盛頓郵報，過去第三黨屢戰屢敗，為何現在不會。(取材自華盛頓郵報網站)

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