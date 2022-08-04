我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

楊安澤創黨 讓亞裔有發聲平台 拚2024總統大選中有所作為

記者楊青／綜合報導
楊安澤表示退出民主黨，以獨立人士和共同主席身份組建前進黨。（記者楊青／攝影）
楊安澤表示退出民主黨，以獨立人士和共同主席身份組建前進黨。（記者楊青／攝影）

2020民主黨總統初選競選人楊安澤（Andrew Yang）宣布退出民主黨，以「共同主席」身分全國走透透推動組建「前進黨」（Forward party）。他表示，前進黨有信心成為美國第三大黨，並在2024年總統大選選舉中有所作為。

數十名來自民主黨、共和黨的前任官員，上周宣布將成立美國「前進黨」，號召對兩黨政治失常現狀感到不滿的數百萬選民踴躍加入。除楊安澤外，前共和黨新澤西州州長惠特曼（Christine Todd Whitman）也擔任共同主席。

楊安澤近日專程從紐約赴洛杉磯。他表示，民調顯示高達88%的美國人認為現在的美國進入了錯誤軌道，大多數的華人和亞裔是同樣感覺，現在亞裔和華人同感沒有發聲的平台。「在全國的層面，兩黨的激烈競爭難以讓華人有真正發聲的機會，創立第三黨已經是大勢所趨」。

楊安澤表示，成立前進黨的目的是重新團結美國，讓美國重返正軌。他表示，華人的祖先和前輩千辛萬苦來到美國，就是希望一代更比一代強，但現在大家卻擔心這個國家走向哪裏。

他表示，自己數月前宣布離開民主黨，以獨立身分發起組織前進黨，希望吸收理念相同的民主黨、共和黨以及獨立選民加入。亞裔占全美人口6%，但亞裔民選代表卻不到1%，兩黨在美國政壇的長期操作沒有給亞裔足夠的機會發出聲音。

楊安澤認為，前進黨與兩黨最大的不同，是將不受特殊利益團體的影響和控制。這位前民主黨總統競選人舉例說，民主黨多年來嚴重受到工會影響和操控，比如教師工會，常常將黨團利益放在家長和社區利益之上。他相信前進黨不會這樣做。

他同時相信前進黨將快速會成為美國第三大黨，理由與過去十個月的調查數據顯示，62%受訪者前所未有地希望有第三大黨的出現，50%的受訪者說他們是獨立人士，兩黨之間長期的爭權奪利，不少選民表示厭倦了這種狀態。

前進黨組織者表示，他們將從今年秋天開始在全國20多個主要城市走透透，宣揚理念，計劃今年9月24在德州成立，並預計在明年夏天舉辦全國大會，未來18至24個月内開始幫助從地方到全國層面各級民選職位競選人。

民主黨 亞裔 楊安澤

上一則

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

下一則

金山灣區媽媽教室 秋季班開課

延伸閱讀

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
紐約州長普選民調 霍楚領先14%

紐約州長普選民調 霍楚領先14%
民調期待第三大黨 楊安澤有信心

民調期待第三大黨 楊安澤有信心
組新黨 理想豐滿現實無感？

組新黨 理想豐滿現實無感？

麥康諾等參院共和黨人聯合聲明：支持波洛西訪台

麥康諾等參院共和黨人聯合聲明：支持波洛西訪台

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空