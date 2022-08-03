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灣區牛肉麵店 請台灣少棒球員一嘗「家鄉味」老闆一圓棒球夢

數位編輯孫愛薇／灣區報導
前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇╱攝影）
前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇╱攝影）

灣區矽谷段純貞牛肉麵老闆蔡勳璽（Rommie Tsai）非常熱愛棒球，從國小就參加棒球校隊，一直到國中因為父母希望專注學業而叫停，成年後仍然持續參加棒球隊的比賽，來到灣區矽谷也沒有中斷對棒球運動的熱愛。他一得知台灣少棒隊來美的消息，二話不說立刻請球隊7月31日晚上到店內享受晚餐。

球員大快朵頤牛肉麵及鹽酥雞小吃，吃到家鄉味。（數位編輯孫愛薇╱攝影）
球員大快朵頤牛肉麵及鹽酥雞小吃，吃到家鄉味。（數位編輯孫愛薇╱攝影）

蔡勳璽表示，小將們到美國可能會不習慣這裡的食物，希望能為他們帶來一點「台灣家鄉味」。他是透過灣區台灣棒球隊創辦人林麒仁（CJ Lin），才知道台灣少棒隊來美國的消息，兩位好朋友就是透過台灣棒球隊而認識的。他為了招待少棒隊，特別準備菜單上沒有的鹽酥雞，餐後還擺出一整架三層各式水果給孩子們補充營養。

吃完牛肉麵的台灣少棒隊，手比愛心謝謝老闆請客。（數位編輯孫愛薇╱攝影）
吃完牛肉麵的台灣少棒隊，手比愛心謝謝老闆請客。（數位編輯孫愛薇╱攝影）

少棒隊球員們看到桌上料理，大快朵頤了起來。其中，投手潘亮澄因為鹽酥雞太好吃，還想要一個人霸占一整碗，被其他隊員笑他太餓了。球員們一看到牛肉麵上桌，立刻安靜吃起牛肉麵。少棒隊三壘手余彥享說，牛肉麵非常好吃，吃起來麻麻、香香的，很謝謝老闆。

店內顧客知道當晚同時用餐的還有台灣少棒隊，也非常興奮，灣區矽谷段純貞牛肉麵副總劉謙翰（Angus Liu）號召大家，一起為少棒隊掌聲鼓勵加油打氣，少棒隊也以鞠躬90度大喊：「謝謝你們！」現場氣氛高昂，為接下來即將前往的貝比魯斯世界大賽增加更多祝福。

現場用餐民眾為台灣少棒隊加油鼓勵，球員報以感謝。（數位編輯孫愛薇╱攝影）
現場用餐民眾為台灣少棒隊加油鼓勵，球員報以感謝。（數位編輯孫愛薇╱攝影）

蔡勳璽對棒球的熱愛不僅於此，他也鼓勵自己的孩子參加棒球活動，甚至Line的桌圖都是兒子打棒球的帥氣照片。他十歲的兒子Henry Tsai是灣區社區聯盟棒球隊投手，球速相當快，甚至在聯盟內小有名氣。蔡勳璽談到兒子在棒球的優異表現，言談間露出身為父母的驕傲。他說，其實兒子的名氣在球場比他自己還要大，大家都只知道他是Henry的爸爸，不知道他是餐廳老闆。

灣區 矽谷 世界大賽

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