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一路跟隨 灣區志工熱心接待台灣少棒隊員

數位編輯孫愛薇／灣區報導
灣區矽谷段純貞牛肉麵老闆兒子Henry Tsai 在社區棒球聯盟擔任投手，投出球速之快，在區域小有名氣。（受訪者提供）
灣區矽谷段純貞牛肉麵老闆兒子Henry Tsai 在社區棒球聯盟擔任投手，投出球速之快，在區域小有名氣。（受訪者提供）

台灣七十年來首次派出的貝比魯斯少棒隊日前從台灣抵達灣區，與加州少棒隊進行友誼暖身賽，共八天的行程，有許多台灣志工服務及餐飲業者的餐飲贊助。從接機開始一路跟隨押車直到送機結束，所有志工一棒接一棒，照顧這群來自台灣的小朋友，成為灣區這一周溫暖人心的故事。

大多數的志工都是兩周才被告知少棒隊即將來美，需要後勤上的支援，志工紛紛放下手邊的事情，加入台灣少棒隊的後援部隊。有的志工負責聯繫各單位，有的志工隨隊服務。

志工蔡政宏（Gaggery Tsai）身為灣區台灣成人棒球隊員，專門負責為少棒隊尋找合適的練習賽與場地，也有專長於運動防護的志工陳璿安（Sean Chen），畢業於中國醫藥學院運動醫學系，提供球員的運動防護，隨時有球員覺得有受傷的狀況需要協助，都能提供即時幫助。

台灣少棒隊灣區行動總召，文體會會長高椿惠表示，很謝謝許多志工的參與加入。餐飲業者也非常熱情，有的店家直接包場請球隊吃飯，本來還很擔心店家這樣無法做生意，但是老闆非常堅持一定要請。

這趟少棒隊在灣區的行程，有許多店家主動聯繫願意提供餐飲外，不時還有手搖飲店送來珍奶請工作人員與小球員喝。少棒隊中外野暨二壘手林豪說，這幾天吃到的食物都非常好吃，有吃生魚片、也有吃到飽，謝謝邀請我們的店家。

所有志工都可以自願填寫哪一天來當隨隊值日生，根據現場的狀況協助球員，取餐、配餐、緊急支援等角色。志工唐媽媽來自世華北加分會，她表示，這些球隊小孩子，有些是來自偏鄉，小孩子們很難得出國一趟，許多人是第一次出國，希望這次的旅程開拓他們的視野，成為他們終生重要的回憶之一。

這些志工人員皆無償為台灣少棒隊服務，只為了這一群孩子們的棒球夢，讓少棒隊前往世界大賽的路途上，增添更多的美好回憶。

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